Volcó un camión a metros del peaje del puente Rosario–Victoria

Un camión cisterna volcó durante la madrugada de este martes sobre el Puente Rosario-Victoria y provocó importantes demoras en el tránsito que conecta a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos; el siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando un camión cisterna volcó sobre la traza del viaducto.

Debido a las características del puente -donde no hay banquina ni demasiado espacio para maniobras- el tránsito debió interrumpirse en ambos sentidos mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

“Hasta hace minutos estaba cortada la traza del puente Rosario-Victoria en sus dos manos. Eso significa un enorme problema porque circulan muchos camiones y muchos autos”, reportó Aire de Santa Fe.

Camión volcado sobre Ruta Nacional 174 (foto Aire de Santa Fe)

Con el correr de la mañana, las autoridades comenzaron a liberar la circulación de manera gradual, aunque se registraban demoras para quienes transitaban entre Rosario y la ciudad de Victoria.

De acuerdo con la información disponible, el conductor del camión no habría sufrido heridas graves y no se reportaron víctimas fatales.

Sin embargo, al tratarse de un transporte cisterna, el operativo se desarrolló con mayor precaución mientras bomberos y personal especializado trabajaban en el lugar.

Las causas del vuelco aún no fueron precisadas y se intenta determinar cómo se produjo la maniobra que terminó con el vehículo pesado tumbado sobre el puente.