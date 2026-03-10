Volcó un camión a metros del peaje del puente Rosario–Victoria

El accidente ocurrió cerca de la 1 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 174. El vehículo volcó y generó un operativo en la zona para liberar la traza. El conductor del camión no habría sufrido heridas graves.
Un camión cisterna volcó durante la madrugada de este martes sobre el Puente Rosario-Victoria y provocó importantes demoras en el tránsito que conecta a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos; el siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando un camión cisterna volcó sobre la traza del viaducto.
Debido a las características del puente -donde no hay banquina ni demasiado espacio para maniobras- el tránsito debió interrumpirse en ambos sentidos mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.
“Hasta hace minutos estaba cortada la traza del puente Rosario-Victoria en sus dos manos. Eso significa un enorme problema porque circulan muchos camiones y muchos autos”, reportó Aire de Santa Fe.
Con el correr de la mañana, las autoridades comenzaron a liberar la circulación de manera gradual, aunque se registraban demoras para quienes transitaban entre Rosario y la ciudad de Victoria.
De acuerdo con la información disponible, el conductor del camión no habría sufrido heridas graves y no se reportaron víctimas fatales.
Sin embargo, al tratarse de un transporte cisterna, el operativo se desarrolló con mayor precaución mientras bomberos y personal especializado trabajaban en el lugar.
Las causas del vuelco aún no fueron precisadas y se intenta determinar cómo se produjo la maniobra que terminó con el vehículo pesado tumbado sobre el puente.