Con cadenas y discos plateados sobre el torso, Juli Poggio lució su figura

La influencer asistió al show de Tini Stoessel en Paraguay y captó todas las miradas con un look futurista cargado de brillos y guiños a la estética Y2K. El body chain metalizado fue la pieza protagonista de su estilismo.
Juli Poggio sorprendió con un body chain metálico en el concierto de Tini Stoessel, donde la influencer se destacó entre el público con un look futurista que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. La ex participante de Gran Hermano asistió al espectáculo que la cantante brindó en Paraguay como parte de su gira Futttura Tour y apostó por un estilismo inspirado en la estética pop de los años 2000.
El recital se realizó este fin de semana en el Jockey Club de Paraguay y convocó a miles de fanáticos del pop latino. Entre ellos estuvo Poggio, quien llegó con un outfit llamativo que combinó brillo, elementos metálicos y referencias directas a las tendencias Y2K.
La influencer se mostró entusiasmada por el espectáculo y compartió imágenes de su look en sus redes sociales, donde sus seguidores destacaron la originalidad de la propuesta.
El !body chain" metálico, la pieza central del look
La prenda protagonista del estilismo de Juli Poggio fue un body chain metalizado compuesto por cadenas y discos plateados que formaban una especie de red sobre el torso. El diseño, con transparencias y múltiples brillos, evocó el glamour futurista que caracterizó a muchas estrellas pop de principios de los años 2000.
Este tipo de prenda, que se aleja de los clásicos corsets o tops de lentejuelas que suelen verse en conciertos, aportó una estética moderna y audaz. El entramado metálico se convirtió en el foco del look y reforzó el espíritu tecnológico y pop que también define la propuesta visual del espectáculo de Tini Stoessel.
La elección del body chain no solo destacó por su impacto visual, sino también por su vínculo con una tendencia que volvió con fuerza en la moda actual: la reinterpretación de los estilos del cambio de milenio.
Para complementar el protagonismo del body chain, la influencer eligió un jean azul tiro bajo, una prenda emblemática de las décadas de 1990 y 2000 que en los últimos años volvió a posicionarse entre las tendencias más utilizadas.
El denim relajado generó un contraste equilibrado con el brillo del top metálico, aportando un aire casual a un look dominado por los detalles futuristas. Los accesorios también jugaron un papel clave en el estilismo. Poggio sumó anteojos futuristas, guantes metálicos tipo red y hebillas brillantes en el cabello, además de una cartera confeccionada en malla con detalles metálicos que acompañaban la estética general del conjunto.
Para completar el outfit, la influencer utilizó botas negras con plataformas y tachas, un calzado que aportó un guiño rockero y reforzó el estilo llamativo del conjunto.
Un look que marcó tendencia en redes
Las imágenes del look comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron comentarios entre seguidores y usuarios que destacaron la apuesta estética de la influencer, publicó Caras.
La presencia de Poggio en el concierto también reflejó el impacto que tiene la gira Futttura Tour de Tini Stoessel, uno de los espectáculos más convocantes del pop latino en la actualidad.