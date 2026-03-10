Comienza el juicio por jurados contra el ex Jefe Departamental de Policía por abuso sexual

Comienza este martes en Chajarí el juicio por jurado contra el ex jefe de Policía de Concordia, José Enrique Querencio, imputado por abuso sexual con acceso carnal de una menor de edad.
Tras seleccionarse ayer a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares y el video explicativo en el marco de la Ley Micaela, el debate en el marco de un jurado popular se inicia a partir de las 8:30 y se extenderá hasta el viernes próximo en la sala de audiencias de los tribunales de esa ciudad.
La jueza técnica será la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragon Pafundi, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Mauro Jaume Blanco y la fiscal Evelina Espinosa.
Por su parte, el abogado Eduardo Daniel Gerard asistirá al imputado, que llega al juicio con arresto domiciliario.
Se trata del 156 juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal; pero por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el juicio se realizará sin acceso público.
Cambio de jurisdicción y nuevo debate
Querencio había sido condenado en 2023 a 12 años de prisión por abuso sexual de una menor. Sin embargo, en abril de 2024 el STJ entendió que, al modificarse la calificación legal del delito durante el proceso, correspondía la realización de un nuevo juicio bajo el sistema de jurados.
El máximo tribunal provincial también aceptó el planteo de la defensa respecto al cambio de jurisdicción. De ese modo, las actuaciones fueron remitidas a la Oficina de Gestión de Audiencias, que definió que el nuevo juicio se lleve adelante en Chajarí y no en Concordia.
La causa se originó en 2019, a partir de una denuncia radicada por la madre de la víctima, cuando Querencio se desempeñaba como jefe de la Policía de Concordia. El caso generó una amplia repercusión pública debido al cargo que ocupaba el imputado dentro de la fuerza de seguridad.