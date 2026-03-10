Disparada del precio del crudo: cómo puede impactar en la nafta en Argentina

La disparada del precio del crudo en los mercados internacionales volvió a instalar interrogantes sobre su impacto en la economía global y, particularmente, en Argentina, donde los movimientos del petróleo suelen generar expectativas sobre el precio de los combustibles y la evolución de la inflación. Más que el nivel alcanzado por el barril —que el mercado ya suponía que en algún momento superaría los 100 dólares— lo que preocupa a los analistas es la velocidad con la que el precio del petróleo escaló en las últimas semanas. Este fenómeno podría reflejar, según especialistas, dos posibles escenarios: que el mercado estuviera previamente sobrevendido o que los inversores anticipen un escenario político internacional más complejo.

En este contexto, el comportamiento del crudo se convirtió nuevamente en una variable clave para entender los posibles movimientos de la economía en los próximos meses. La volatilidad del mercado energético suele trasladarse, de manera directa o indirecta, a distintos sectores productivos y también a las expectativas inflacionarias.

El vínculo entre combustibles e inflación

Uno de los principales interrogantes es si los cambios en el precio de la nafta en Argentina tienen impacto en la inflación. De acuerdo con distintos análisis estadísticos realizados sobre la evolución de ambas variables desde octubre de 2015 hasta la actualidad, existe una correlación significativa entre el valor de los combustibles y el índice de precios. En ese período, la relación mensual entre el precio de la nafta y la inflación registró una correlación cercana al 73%, lo que sugiere que los movimientos en el precio de los combustibles suelen trasladarse rápidamente al resto de los precios de la economía.

Sin embargo, el vínculo no es perfectamente lineal ni inmediato. Los estudios muestran que, en muchos casos, los aumentos en el precio de la nafta generan un efecto residual que se observa con mayor claridad en la inflación del mes siguiente. En esos casos, la correlación alcanza aproximadamente el 66%, lo que indica que los cambios en los combustibles pueden anticipar presiones inflacionarias posteriores.

A partir de la desregulación económica impulsada desde fines de 2023, la relación estadística entre el precio de los combustibles y la inflación se volvió aún más marcada. Los datos indican que la correlación entre ambas variables trepó hasta el 84%, lo que sugiere que los movimientos en el precio de la nafta tienen actualmente un impacto más fuerte en la dinámica inflacionaria.

Cómo se posiciona el precio de la nafta en Argentina

Otra de las preguntas frecuentes es si la nafta en Argentina está cara o barata en relación con su propia historia. La respuesta depende del indicador utilizado para medirlo. Si se analiza el precio ajustado por inflación, el valor de la nafta súper se encuentra por debajo del promedio histórico registrado desde 2015. Esto indicaría que, en términos reales, el combustible todavía no alcanzó los niveles más altos observados en los últimos años.

Sin embargo, la situación cambia cuando el precio se observa en dólares. A fines de febrero, el litro de nafta súper en Argentina se ubicaba en torno a los 1,14 dólares, una cifra que se encuentra por encima del promedio histórico tanto en dólares oficiales como en dólares libres. En ese sentido, desde octubre de 2023 el precio de los combustibles viene registrando un incremento sostenido cuando se lo mide en moneda estadounidense.

Esta diferencia también se observa al comparar los precios con otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el litro de gasolina rondaba los 0,76 dólares, mientras que en Argentina el valor superaba ampliamente ese nivel. Esta brecha resulta llamativa incluso si se tiene en cuenta que ambos países cuentan con producción de petróleo.

La relación entre el petróleo internacional y la nafta local

Contrariamente a lo que suele suponerse, el precio internacional del petróleo no siempre determina de manera directa el valor de los combustibles en Argentina. Los análisis estadísticos muestran que la correlación histórica entre la variación del barril de crudo —tanto en su referencia Brent como WTI— y el precio de la nafta en el mercado local es inferior al 14%.

Esto significa que los movimientos del petróleo internacional no necesariamente se trasladan de forma inmediata a los surtidores argentinos. En muchos casos, los ajustes en el precio de los combustibles responden más a decisiones de política económica, costos internos o estrategias comerciales de las petroleras que al valor del crudo en los mercados globales.

El impacto global del petróleo

En otras economías, como la de Estados Unidos, la relación entre el precio de la gasolina y la inflación es mucho más directa. Allí, las variaciones en el valor del combustible muestran una correlación superior al 84% con el índice de precios al consumidor, lo que explica por qué los cambios en el petróleo suelen convertirse rápidamente en un tema central para la política económica de ese país, dio cuenta Ámbito.

En Argentina, en cambio, los efectos suelen transmitirse por otros canales. El encarecimiento del crudo puede impactar en los costos de transporte, logística, producción industrial o generación de energía, lo que finalmente termina repercutiendo en distintos sectores de la economía.

Por esta razón, aunque el aumento del petróleo no siempre se traduzca de inmediato en subas de la nafta local, los especialistas advierten que la economía argentina no está completamente aislada de los movimientos del mercado energético internacional.