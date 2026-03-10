Le apuntaron con un arma de fuego y le robaron el celular: la policía detuvo al ladrón

REDACCIÓN ELONCE
Un robo calificado en Paraná motivó un operativo policial tras la denuncia de un joven de 25 años. Durante la búsqueda en un barrio de la ciudad, hallaron un celular iPhone 13 sustraído, un arma de fuego y otros elementos vinculados al hecho.
El robo calificado en Paraná ocurrió durante la tarde de este lunes cuando un joven de 25 años denunció haber sido asaltado a punta de arma de fuego mientras caminaba por la zona de Los Sauces y Leguizamón.
Tras el hecho, personal policial desplegó un operativo en distintos barrios que permitió recuperar el teléfono sustraído y secuestrar un arma de fuego. De acuerdo con la denuncia radicada en sede policial, la víctima circulaba de manera peatonal por la intersección mencionada cuando fue sorprendida por un hombre armado. El sospechoso, descrito como robusto, de aproximadamente 1,80 metros de altura, cabello morocho y con cicatrices visibles en el rostro, vestía remera azul y short gris.
Según el relato, el atacante apuntó con un arma de fuego de gran tamaño y le ordenó que dejara sus pertenencias en el suelo. Ante la amenaza, el joven entregó su teléfono celular iPhone y fue obligado a retirarse del lugar.
Operativo policial y persecución en un barrio de Paraná
Tras tomar conocimiento del robo calificado en Paraná, personal policial inició recorridas por la zona con la colaboración de móviles de la División 911. Durante las averiguaciones, vecinos indicaron que el presunto autor sería un hombre conocido en el ambiente delictivo, apodado “Cuchara”, quien posee antecedentes penales.
Los efectivos se dirigieron hacia el barrio Hijos de María, donde lograron visualizar a un sospechoso con características similares a las aportadas por la víctima. Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga.
Se inició entonces un seguimiento por patios de viviendas y sectores cercanos al arroyo que atraviesa el barrio. Sin embargo, el individuo logró escapar y no pudo ser detenido en ese momento.
Hallazgo del celular robado, un arma y otros elementos
Mientras continuaba el operativo tras el robo calificado en Paraná, los uniformados realizaron una búsqueda en un sector con malezas y maderas. Allí hallaron una mochila negra abierta que contenía diversas prendas de vestir.
En las inmediaciones encontraron el teléfono celular denunciado como sustraído, un iPhone 13 con carcasa azul. También secuestraron una pistola marca Colt calibre 11.25 milímetros que tenía cuatro cartuchos en el cargador.
Además, en el lugar se halló un cuchillo con el cabo envuelto con cinta aisladora y un par de zapatillas deportivas negras y blancas marca I-Run, elementos que quedaron bajo resguardo policial para su análisis.
Intervención judicial y pericias
El subjefe de la Comisaría Duodécima, Guillermo Ruiz, relató a Elonce que el procedimiento se inició pasadas las 17 horas luego de un llamado recibido por la División 911 que alertó sobre el robo calificado en Paraná.
“Una persona fue víctima de un robo calificado luego de que le apuntaran con un arma de fuego y le sustrajeran su teléfono celular y otras pertenencias”, explicó el funcionario policial.
Tras el hallazgo de los elementos, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Patricia Yedro. Desde esa dependencia se dispuso el secuestro de todos los objetos encontrados y la intervención de la Sección Balística de Policía Científica para analizar el arma de fuego.
En tanto, el teléfono celular recuperado fue restituido a su propietario, mientras continúa la investigación para localizar al sospechoso que logró escapar durante el operativo policial.