Haciendo Comunidad Solidaridad

El Rotary Club de Paraná entregó tanques de agua y una cisterna a la Escuela de Lourdes

Elonce entrevistó a la presidenta de la institución y a la máxima autoridad de la región que engloba a Entre Ríos, Santa Fe y el litoral uruguayo, quienes entregaron los elementos de almacenamiento. "Hace 40 años que estamos colaborando la escuela", aseguraron.

9 de Marzo de 2026
Autoridades de Rotary entregaron tanques y una cisterna a la Escuela de Lourdes
Autoridades de Rotary entregaron tanques y una cisterna a la Escuela de Lourdes Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Elonce entrevistó a la presidenta de la institución y a la máxima autoridad de la región que engloba a Entre Ríos, Santa Fe y el litoral uruguayo, quienes entregaron los elementos de almacenamiento. "Hace 40 años que estamos colaborando la escuela", aseguraron.

La presidenta del Rotary Club de Paraná, Nadia Navarrete, dialogó con Elonce en el marco de la entrega de un tanque de agua que la institución realizó a la Escuela Privada N 86 "Nuestra Sra. de Lourdes".

 

En primer lugar, Navarrete señaló que en la ocasión contaron con la presencia del gobernador de distrito, la máxima autoridad de la zona, el señor Leonel Delgado Rossi. “Él es de la ciudad de Paysandú, Uruguay. En el marco de la visita oficial, aprovechamos para hacer la entrega de nuestra subvención distrital que consistió en proveer tres tanques y una cisterna a la primaria de la Escuela de Lourdes, para que puedan tener mayor cantidad de agua”, explicó.

Nadia Navarrete, presidente de Rotary Club de Paran&aacute;
Nadia Navarrete, presidente de Rotary Club de Paraná

Además, la autoridad del club de Paraná explicó que son padrinos de la institución educativa. “Hace 40 años que estamos colaborando con ellos. Hemos instalado termotanques solares; los hemos ayudado a construir aulas, la biblioteca. Durante el año realizamos distintas actividades. Por ejemplo, para el día de Jardín de Infantes hemos ido a leerles cuentos a los chicos, hemos compartido una merienda”, enumeró.

Rotary Club Paraná entregó tanque de agua a Escuela de Lourdes-ELONCE-09/03/2026

Por su parte, Delgado Rossi destacó su alegría por visitar la capital entrerriana y al club rotario. Asimismo, reconoció la labor de Elonce “por difundir la actividad que hace el club de Rotary de Paraná, que está haciendo una hermosa obra”. Además, señaló: “Como gobernador en la visita oficial, los clubes nos muestran las

obras que hacen y el trabajo. Hoy me llevaron a ver lo que están haciendo en la escuela y me sorprendió mucho la forma en que trabajan”.

Leonel Delgado Rossi, gobernador del distrito que abarca a Entre R&iacute;os, Santa Fe y el litoral uruguayo
Leonel Delgado Rossi, gobernador del distrito que abarca a Entre Ríos, Santa Fe y el litoral uruguayo

Y aseguró que de esa forma “ellos mismos motivan y se motivan entre los socios para poder seguir trabajando”. El gobernador indicó que ya conocía el club y sabía del trabajo que hacen.

