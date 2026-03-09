 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial en la Ruta Nacional 174

Choque en el enlace Victoria-Rosario involucró cinco vehículos y dejó ocho hospitalizados en Victoria

El siniestro vial en Ruta Nacional 174 ocurrió durante la tarde y fue protagonizado por tres camiones y dos vehículos. Ocho personas fueron trasladadas al hospital de Victoria con lesiones leves, mientras peritos realizaron las tareas para determinar cómo se produjo el choque múltiple.

9 de Marzo de 2026
Choque en cadena en Ruta 174: cinco vehículos y ocho hospitalizados.
Choque en cadena en Ruta 174: cinco vehículos y ocho hospitalizados. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro vial en Ruta Nacional 174 ocurrió durante la tarde y fue protagonizado por tres camiones y dos vehículos. Ocho personas fueron trasladadas al hospital de Victoria con lesiones leves, mientras peritos realizaron las tareas para determinar cómo se produjo el choque múltiple.

El choque en cadena en Ruta Nacional 174 dejó como saldo ocho personas hospitalizadas tras un accidente ocurrido alrededor de las 17:30 en el kilómetro 53 del enlace vial que conecta Rosario con Victoria. El siniestro involucró a cinco vehículos que circulaban en sentido Santa Fe–Entre Ríos y movilizó a personal de Gendarmería Nacional, Policía y servicios de emergencia.

 

De acuerdo con la información oficial, el incidente fue advertido por las autoridades de seguridad vial, quienes acudieron al lugar para ordenar el tránsito y asistir a los ocupantes de los vehículos. Debido a la magnitud del impacto múltiple, se solicitó la presencia de la División Policía Científica para realizar pericias técnicas y documentar la escena mediante fotografías y planimetría.

 

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje, aunque la circulación fue organizada por el personal desplegado en el lugar.

 

Cómo ocurrió el choque múltiple

 

El choque en cadena en Ruta Nacional 174 fue protagonizado por tres camiones y dos vehículos utilitarios y particulares. Entre ellos se encontraba un camión Scania destinado al transporte de cereales, conducido por un hombre oriundo de Viale, provincia de Entre Ríos.

 

También participó una Citroën Jumper manejada por un ciudadano proveniente de la provincia del Chaco, así como un camión Mercedes Benz con acoplado conducido por un hombre domiciliado en Gobernador Mansilla. Según los primeros indicios, este último vehículo habría desencadenado la secuencia de impactos.

 

En el siniestro también estuvieron involucrados un camión Iveco con acoplado conducido por un ciudadano del departamento Paraná y un automóvil Chevrolet Classic guiado por un hombre oriundo de la provincia de Santa Fe.

 

Ocho personas trasladadas al hospital

 

Tras el choque en cadena en Ruta Nacional 174, los servicios de emergencia dispusieron el traslado de ocho personas al hospital “Dr. Fermín Salaberry” de la ciudad de Victoria para su evaluación médica.

 

Según indicaron las autoridades, ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad, aunque se decidió su derivación preventiva para descartar complicaciones y brindarles atención médica.

 

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal en turno, que tomó conocimiento del siniestro y aguardará los resultados de las pericias realizadas en el lugar para establecer con precisión la mecánica del accidente.

Temas:

Victoria choque múltiple siniestro vial Camiones Rosario
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso