"Hay muchos gurises jóvenes que llevan nuestra cultura adelante", dijo joven cantante de Paraná

Candela Clavel Heis tiene 16 años y se dedica a la música folklórica

La cantante folklórica paranaense Candela Clavel Heis, de 16 años, cantó ante las cámaras de Elonce y recordó cómo fue su paso por la Fiesta Nacional del Mate, el pasado mes, por actividades en el marco del festival de Cosquín y por las fiestas populares entrerrianas, desarrolladas durante el verano.

En la ocasión, la joven recordó su presentación en la Fiesta del Minero en Piedras Blancas, el pasado 28 de febrero. En ese sentido, agradeció el recibimiento de la gente. Asimismo, contó que junto a su grupo musical “estuvieron trabajando mucho”.

En ese marco, la paranaense se presentó en Cosquín, en las competencias de espectáculos callejeros, donde quedó finalista, junto con otros 15 grupos de 800.

“Fue la primera vez que participamos y nos fuimos muy contentos. Yo llevé un tema propio, “Busca otro río” y la gente coreaba la canción, aunque no la conocieran, gustó mucho”, reconoció.

Lunes con música en vivo de Candela Clavel Heis-ELONCE-09/03/206

Actividades para este año y proyección nacional

En cuanto a la agenda de trabajo, la adolescente señaló que el equipo sigue preparándose. “Está bueno siempre tener escenarios”, aseguró y agradeció a quienes

convocan al grupo a tocar en las peñas. Además, adelantó que el 11 de abril se presentarán en Madre Peña en Seguí.

“Tenemos muchos proyectos en mente, como grabar”, indicó. Asimismo, aseguró que le gustaría continuar con la música en un futuro.

Sobre sus presentaciones en el Teatro 3 de Febrero y en la Fiesta Nacional del Mate, Candela contó que “fue una locura”. “Uno empieza, pero de golpe poder estar en la Fiesta del Mate, de hecho estoy muy agradecida al ensamble de Costa a Costa que me dio esta oportunidad de formar parte; es una locura, no te lo imaginás, lo soñás, pero una vez que estás ahí es otra cosa”, compartió.

Cabe recordar que la artista ganó su primer concurso a los 8 años, en el marco de “Becario en escena”.

El conjunto musical que la acompaña está conformado por Hugo Clavel Heis, padre de la joven; en percusión José Casia y en primera guitarra, Victoria Jaime.

Música en vivo con Candela Clavel Heis-ELONCE-09/03/2026

El apoyo de su familia y su agradecimiento

Candela sinceró que siempre agradece mucho a su familia porque “sin ellos esto no sería posible”. “Ellos me acompañan siempre, los abuelos están presentes, son un pilar fundamental para mí, para mi camino y para mi vida en general”, enfatizó.

Los jóvenes en la música

En otro tramo de la entrevista, Candela opinó sobre los jóvenes cantantes y afirmó: “Hay muchos gurises de mi edad que hacen nuestra música, que llevan nuestra cultura adelante, así que estoy muy contenta de poder compartir con gente de mi edad”. Asimismo, reveló que a sus amigas las hace escuchar folklore.

Además, durante su presentación en Elonce regaló una interpretación propia de Zamba de usted, de Raly Barrionuevo y el tema "Busca otro río", de su autoría.