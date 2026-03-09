Créditos personales de hasta $40 millones: quiénes pueden acceder en marzo de 2026

Los créditos personales siguen siendo una de las principales alternativas de financiamiento en Argentina. Bancos como BBVA, Banco Nación y Banco Provincia ofrecen montos de hasta $40.000.000 con diferentes tasas y requisitos.
Los créditos personales continúan siendo una herramienta clave para quienes necesitan afrontar gastos imprevistos, reorganizar la economía familiar o financiar proyectos que requieren liquidez inmediata. Durante marzo de 2026, distintas entidades financieras mantienen vigentes líneas de préstamos que permiten acceder a montos elevados con diferentes plazos de devolución.
Entre las alternativas disponibles se destacan las propuestas del BBVA, el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que ofrecen montos que pueden alcanzar o incluso superar los $40.000.000 dependiendo del perfil del cliente y la modalidad de solicitud.
En todos los casos, las entidades evalúan variables como el nivel de ingresos, la estabilidad laboral y el historial crediticio antes de aprobar el préstamo. Además, cada banco establece tasas de interés y condiciones específicas que determinan el costo final del financiamiento.
Préstamos personales del BBVA
Una de las propuestas destacadas dentro del mercado de créditos personales es la que ofrece el BBVA. Esta entidad permite solicitar préstamos de hasta $40.000.000 de manera online y montos que pueden llegar a $70.000.000 cuando el trámite se realiza en una sucursal.
El plazo máximo de devolución es de 60 meses y la línea está destinada a clientes del banco, tanto empleados en relación de dependencia como trabajadores independientes. Entre las tasas vigentes se establece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 132% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) que puede alcanzar hasta el 249,85%, dependiendo del perfil crediticio del solicitante.
Para acceder a este préstamo se requiere tener entre 18 y 74 años, cumplir con una antigüedad laboral mínima —que varía según la situación laboral— y contar con ingresos mensuales de al menos $308.200. Además, la cuota mensual no puede superar el 30% del ingreso neto del cliente.
Las condiciones del Banco Nación
Otra de las alternativas disponibles es la que ofrece el Banco Nación, que permite acceder a préstamos de hasta $40.000.000 dentro de un límite general que puede llegar a los $100.000.000. Esta línea de créditos personales está destinada a empleados, monotributistas y trabajadores autónomos.
El financiamiento puede extenderse hasta un máximo de 72 meses y presenta condiciones diferenciadas para quienes acreditan sus haberes en la entidad. En estos casos, la Tasa Nominal Anual se ubica en el 60%, con una Tasa Efectiva Anual del 79,59% y un Costo Financiero Total con TEA del 102,36%.
Como parte del análisis crediticio, el banco establece que la cuota mensual no debe superar el 35% de los ingresos netos del solicitante. Además, se evalúa el nivel de endeudamiento total antes de aprobar la operación.
Préstamos del Banco Provincia
El Banco Provincia también mantiene activa una línea de créditos personales destinada a empleados del sector privado, trabajadores del Estado y jubilados que perciben sus haberes a través de la entidad.
En este caso, el monto máximo disponible es de $50.000.000, con un plazo de devolución que puede extenderse hasta los 72 meses. La tasa fija anual se ubica en el 98%, y como referencia se estima que por cada $100.000 solicitados a ese plazo la cuota mensual ronda los $8.680,95.
El trámite puede realizarse a través de las plataformas digitales del banco, como el home banking o la aplicación móvil. Una vez aprobada la solicitud, el dinero suele acreditarse en la cuenta del cliente dentro de las 24 horas, lo que convierte a estos préstamos en una opción rápida para acceder a financiamiento.