Un hombre falleció tras descompensarse mientras caminaba en Concordia

Un hombre falleció tras descompensarse este lunes por la tarde mientras caminaba por la vía pública junto a su esposa en la ciudad de Concordia. El episodio ocurrió alrededor de las 17 horas en calle Diamante al 2000, a pocos metros de su intersección con Crisóstomo Gómez, en una zona residencial de la localidad.

De acuerdo a la información que trascendió en las primeras horas posteriores al hecho, la pareja se encontraba caminando por el lugar cuando el hombre comenzó a sentirse mal. Según relató su esposa, el primer síntoma que manifestó fue un fuerte mareo, lo que generó preocupación inmediata.

Instantes después de advertir el malestar, el hombre se desvaneció y cayó al suelo. Ante la situación, su esposa solicitó ayuda de manera urgente, lo que motivó el llamado al servicio de emergencias y la intervención de personal policial que acudió al lugar para asistir en el operativo.

Intervención policial y del servicio de emergencias

Tras el llamado de auxilio, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias se dirigieron rápidamente hasta el sector donde ocurrió el episodio. La presencia de los profesionales de la salud permitió evaluar el estado del hombre que se encontraba tendido en la vía pública.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en el lugar, los médicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El fallecimiento fue constatado en el mismo sitio donde ocurrió la descompensación, lo que generó conmoción entre los vecinos de la zona que observaron el despliegue de los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió en una franja horaria de movimiento habitual en el barrio, lo que provocó que varios transeúntes se acercaran al lugar al advertir la presencia policial y de la ambulancia. Los efectivos trabajaron para preservar el área mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

La víctima vivía a pocas cuadras

Según los datos que fueron confirmados posteriormente por fuentes vinculadas al procedimiento, la víctima tenía 61 años y residía en una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el episodio.