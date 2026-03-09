Jinete lucha por su vida tras accidentarse en festival de destrezas criollas

El jinete sufrió una fuerte caída durante una jornada de destrezas criollas y debió ser trasladado de urgencia con traumatismo craneano grave y luego fue derivado a un centro de mayor complejidad en Bahía Blanca.
Un jinete de 21 años sufrió un grave accidente en un festival destrezas criollas realizado en la localidad pampeana de Dorila y permanece internado en estado delicado tras sufrir un traumatismo encéfalo craneano grave. El episodio ocurrió este domingo durante una presentación en el campo de destrezas y generó momentos de gran preocupación entre el público presente.
Según se informó, Kevin Fritz sufrió una fuerte caída mientras realizaba su participación en el espectáculo de destrezas criollas. Tras el impacto, el jinete oriundo de localidad bonaerense de González Moreno (partido de Rivadavia) quedó tendido en el suelo y fue asistido de inmediato por personal médico que se encontraba en el lugar.
Traslado urgente y diagnóstico médico
Luego de recibir las primeras atenciones, Fritz fue trasladado de urgencia al Hospital Gobernador Centeno de General Pico para recibir asistencia médica especializada. De acuerdo con la información médica brindada inicialmente, el paciente presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave (TEC).
Debido a la gravedad del cuadro, ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanecía internado con asistencia respiratoria mecánica. El equipo médico mantuvo al paciente bajo estricto monitoreo mientras evaluaba su evolución clínica.
Posteriormente, los profesionales decidieron realizar una derivación a un centro de mayor complejidad para continuar con el tratamiento. El traslado se concretó en las últimas horas hacia el Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca.
Según informó el director adjunto del Hospital Gobernador Centeno, Roberto Bertone, el traslado se realizó en una ambulancia dispuesta por el seguro contratado por los organizadores del evento, a través de la ART correspondiente. En ese centro de salud continuará internado para recibir atención especializada.
Investigación y habilitaciones del evento
El fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de la Fiscalía temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en General Pico, brindó detalles sobre el grave accidente que sufrió un joven jinete durante un evento tradicional realizado en la localidad de Dorila.
“Durante una monta cayó y el caballo se le desplomó encima. Esto le provocó lesiones severas, sobre todo a nivel del cráneo, sufriendo un traumatismo craneoencefálico”, detalló Komarofky sobre la mecánica del accidente que dejó al joven en estado crítico.
A raíz del ingreso hospitalario con un traumatismo de tal magnitud, la Justicia tomó intervención para investigar las condiciones en las que se llevó a cabo el espectáculo de destreza gaucha. En este sentido, Komarofky llevó claridad e informó que los organizadores cumplían con los requisitos legales para funcionar.
“Habían solicitado la autorización correspondiente y la misma fue concedida por la Comisión de Fomento de Dorila. Además, tenían contratado un seguro y habían requerido la presencia de personal policial para cubrir la seguridad del evento”, concluyó el fiscal.