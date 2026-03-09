Brechas laborales en Argentina: “Hay un modelo de ajuste que no aprieta a todos por igual”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio de Género del CEPA presentó un informe que analiza indicadores de actividad, empleo y desempleo con perspectiva de género en Argentina. El estudio, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, busca visibilizar las brechas que aún persisten entre varones y mujeres en el mercado laboral.

La economista Florentina Martoccia explicó que los datos muestran que, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las desigualdades siguen presentes. “Las brechas entre los hombres y las mujeres siguen siendo una realidad. Hay un modelo de ajuste que no aprieta a todos por igual. Las mujeres siguen siendo las más perjudicadas”.

En ese sentido, la especialista señaló que el informe buscó analizar si esas diferencias continúan vigentes. “Si bien colectivamente hemos logrado muchísimos avances en materia de género, no hemos logrado todavía terminar con estas diferencias”.

Actividad, empleo y desocupación con brecha de género

El informe también advierte sobre diferencias en la participación laboral. Según los datos presentados, la tasa de actividad femenina continúa siendo menor que la masculina.

“La de las mujeres es del 52% del total, mientras que la de los hombres es del 70%, es decir, hay una diferencia de 17,5 puntos porcentuales en contra de las mujeres o a favor de los varones”, explicó Martoccia.

La economista agregó que las desigualdades también se observan en otros indicadores del mercado laboral. “La desocupación en mujeres es de un 7,4, en hombres de un 5,9”.

Además, destacó que la informalidad laboral afecta más a las mujeres. “El 38% de las mujeres trabajan en la informalidad versus el 35,5 de los varones”.

Brecha salarial y feminización de la pobreza

Otro de los puntos centrales del relevamiento es la diferencia de ingresos entre varones y mujeres. “Hay una diferencia del 29% a favor de los varones. Y de un 40% si trabajás en la informalidad”, señaló Martoccia.

Esta situación se vincula con el concepto de feminización de la pobreza, una tendencia que el observatorio identifica desde hace años. “El primer decil de ingresos, correspondiente al último trimestre de 2025, es decir, la décima parte de la población con menores ingresos, está compuesto por un 64,2% de mujeres”.

La especialista agregó que el panorama se invierte en los sectores de mayores ingresos. “Si analizamos la parte más alta con los ingresos más altos de nuestra sociedad, solamente el 37% son mujeres. Hay muchas más mujeres pobres que mujeres ricas”.

Sectores más afectados y pérdida de empleo

El informe también analiza la situación en distintos sectores de la economía. Según Martoccia, algunos rubros presentan una caída significativa del empleo que impacta especialmente en las mujeres.

“Desde que llegó al gobierno Javier Milei tenemos 22.236 trabajadoras de casas particulares menos no registradas”, afirmó.

La economista explicó que este dato resulta especialmente relevante porque se trata de un sector altamente feminizado. “El personal de casas particulares en más de un 90% son mujeres”.

Además, el estudio detectó una caída del empleo registrado a nivel nacional. “Desde que asumió Milei, tenemos 192.328 puestos de trabajo registrados menos”.

Políticas públicas y reducción de brechas

Otro aspecto analizado por el Observatorio tiene que ver con las políticas públicas destinadas a reducir desigualdades.

Martoccia recordó que anteriormente existía un etiquetado presupuestario denominado PPG, que permitía identificar programas orientados a reducir brechas de género. “Eran medidas que ayudaban a reducir algún tipo de brecha de género”.

Sin embargo, señaló que ese mecanismo dejó de aplicarse.

Indicadores laborales evidencian desigualdades persistentes-ELONCE-09/03/2026

El análisis del observatorio concluye que muchas de esas políticas fueron recortadas. “De cada 10 programas destinados a cerrar algún tipo de brecha 7,5 han sido desfinanciados o directamente eliminados”.

Finalmente, la economista advirtió que estas decisiones impactan especialmente en las mujeres, en un contexto donde las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas. “En promedio las mujeres dedican 3 horas más al cuidado por día”.