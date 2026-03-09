Shakira es la primera artista latina nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll

Shakira es la primera artista latina nominada al Rock & Roll Hall of Fame 2026. Los fans pueden votar y apoyar su ingreso al museo de Cleveland.
Shakira, la megaestrella colombiana, sumó un nuevo logro a su extensa carrera: se convirtió en la primera artista latina nominada al mítico Rock & Roll Hall of Fame. Buscará asegurar un lugar en el prestigioso museo de Cleveland en la clase 2026. Solo pueden ser nominados aquellos artistas que hayan lanzado su primer álbum hace al menos 25 años. La barranquillera debutó con “Magia” en 1991, cumpliendo con este requisito.
“Con 125 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy, 15 Latin Grammy y la gira mundial más taquillera de la historia de una artista latina, su huella cultural es innegable”, destacó el museo en sus redes sociales, invitando a los seguidores a mostrar su apoyo a la colombiana.
Una competencia de lujo
Entre los nominados para la clase 2026 se encuentran artistas de renombre como Phil Collins, Mariah Carey, Melissa Etheridge, Billy Idol, Jeff Buckley, Luther Vandross, Pink y Lauryn Hill, así como bandas legendarias como Iron Maiden, INXS, The Black Crowes, Joy Division/New Order, New Edition, Oasis, Sade y Wu-Tang Clan.
Cómo apoyar a Shakira
El ingreso al Rock & Roll Hall of Fame lo deciden 1.200 expertos, entre periodistas e historiadores. Sin embargo, también existe el “Voto Fan”: el apoyo del público puede impulsar a cinco artistas al conteo final, siendo muchas veces un factor decisivo.
Shakira se comunicó con sus fanáticos a través de su canal oficial de WhatsApp, compartiendo fotos y momentos de su trayectoria más rockandrolleros, junto con el enlace para votar. Los seguidores tienen así la oportunidad de contribuir directamente a que la colombiana haga historia en el Salón de la Fama.