Informe de brechas de género: mujeres concentran el 64,2% de los menores ingresos

Las brechas de género continúan marcando el mercado laboral argentino, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza datos del tercer trimestre de 2025. El estudio señala que la tasa de actividad femenina se ubica en 52,6%, muy por debajo del 70,1% registrado entre los varones.

La diferencia alcanza los 17,5 puntos porcentuales y refleja las dificultades que enfrentan las mujeres para participar del mercado laboral. A esto se suma una mayor tasa de desocupación: el 7,4% de las mujeres se encuentra sin empleo, frente al 5,9% de los varones.

También se observa una mayor informalidad entre trabajadoras. El informe señala que la brecha en el trabajo no registrado alcanza los 2,5 puntos porcentuales, con un 38% de informalidad en mujeres contra el 35,5% en varones.

Ingresos más bajos y feminización de la pobreza

Las brechas de género también se reflejan en los ingresos. Según el informe, los salarios de los varones son entre un 27,3% y un 29% más altos que los de las mujeres. La diferencia se amplía al 40% cuando se analizan los ingresos del empleo informal.

Esta desigualdad tiene consecuencias directas en los niveles de pobreza. El estudio indica que las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos del país, una proporción que creció respecto del 61,4% registrado el año anterior.

“Este fenómeno nos permite hablar de la feminización de la pobreza”, señala el informe. A medida que los ingresos aumentan, la participación femenina disminuye hasta alcanzar el 37% en el decil más alto.

El documento también advierte que las mujeres dedican, en promedio, “tres horas más por día al trabajo doméstico no remunerado” que los varones, lo que limita sus oportunidades de inserción laboral.

Sectores feminizados y desigualdad patrimonial

Otra característica de las brechas de género es la concentración de mujeres en sectores de menores ingresos. El caso más evidente es el trabajo en casas particulares, donde la participación femenina alcanza el 98,8%.

El informe sostiene que la contracara de la “feminización de la pobreza” es la “masculinización de la riqueza”. En los sectores de mayores ingresos, el 63% de las personas son varones.

En términos patrimoniales, la desigualdad también es evidente. Las mujeres representan el 32,8% de quienes tributan el impuesto a los Bienes Personales y el 30% de quienes pagan impuesto a las ganancias.

Ajustes en políticas públicas y programas sociales

El informe también analiza el impacto de las decisiones presupuestarias recientes sobre las brechas de género. Según CEPA, el presupuesto 2026 consolidó el recorte de programas destinados a reducir desigualdades.

“7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados”, sostiene el documento.

Entre los recortes se destacan la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las Pensiones para Madres de siete o más hijos (-0,83%). En contraste, la Asignación Universal por Hijo registró un aumento real del 74,64%.

El estudio también menciona que programas vinculados a la inserción laboral —como Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron “virtualmente eliminados” en la proyección presupuestaria para 2026.

Impacto sectorial y cambios en la legislación laboral

CEPA señala que algunas medidas económicas tuvieron efectos diferenciados según género. En el sector de trabajo en casas particulares se perdieron 22.436 puestos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, con una caída del 35,2% en el salario real.

En educación, donde el 73,1% del personal docente son mujeres, se registró el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 12% del salario.

Además, el informe alerta sobre cambios introducidos por la reforma laboral aprobada este año. Entre ellos se menciona la eliminación de la posibilidad de reincorporación en casos de despido por embarazo, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada.

También se incorporan medidas como el banco de horas para compensar horas extras con descanso, la extensión del período de prueba en el trabajo doméstico y la derogación de la normativa que regulaba el teletrabajo.

Según el informe, estas modificaciones podrían tener impacto en la organización del trabajo y en las condiciones laborales de las mujeres, particularmente en relación con las tareas de cuidado.