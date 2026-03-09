Distinguieron a Mujeres Destacadas en su Trabajo por las Colectividades

REDACCIÓN ELONCE
Casi 30 mujeres fueron reconocidas por su trayectoria y su aporte a la cultura de las colectividades. El acto se llevó a cabo este lunes en Sala Mayo, organizado en conjunto por la Confederación Argentina de Colectividades.
Bajo el lema del Día Internacional de la Mujer 2026, esta jornada busca dar visibilidad y poner en valor el trabajo de las mujeres en las colectividades, promoviendo su participación y protagonismo en la vida social y cultural de la ciudad.
“Fue una hermosa jornada y en este caso llena de emociones. 29 mujeres de distintas colectividades y distintas trayectorias, historias de vida. Desafié a que contemos historias de abuelas, madres y testimonios de mujeres”, sostuvo, Rosario Romero, intendenta de Paraná.
“Todas quienes fueron reconocidas tienen una trayectoria velando por la cultura que nos trajeron los inmigrantes, pero también velando por nuestra Argentina, por conservar esa cultura, esos platos típicos, las danzas y la cultura en general, pero también haciendo esta Argentina que creció a partir de tantas corrientes migratorias”, amplió.
Dina, de la colectividad croata, explicó que su nombre deriva de su tía abuela. “Me encantaría ir a Croacia”, afirmó mientras realiza trámites correspondientes.
Olga, representante e Italia, se autopercibió como “la veterana del grupo” y recordó una historia que tenía junto a José Gareis sobre la visita del Papa Juan Pablo II a Paraná. “Hoy tenemos la Confederación de Colectividades. Miren todo lo que se ha caminado, se ha luchado y obtenido”, sostuvo.
Sebastián Tomassi señaló que “las distinciones las hicieron las colectividades para las mujeres que trabajan todos los días” y enfatizó en el espacio cedido por la Municipalidad de Paraná para dicho evento.
José Gareis, en última instancia, expresó: “Quiero felicitar al trabajo en conjunto que hacemos con la Unión de Colectividades de Entre Ríos”.