Discapacidad: Impulsan ley para que todas las playas de la provincia sean accesibles

A través de un proyecto de ley, impulsan playas accesibles para personas con discapacidad, garantizando recreación segura, inclusión y derechos en todo el territorio provincial.
La diputada del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER), Vilma Vázquez, de Islas del Ibicuy, presentó este lunes un proyecto de ley que busca “crear e implementar en toda la provincia el servicio de playas accesibles para personas con discapacidad”. Según la legisladora, se considera playa accesible aquel espacio que garantiza un entorno adecuado para la recreación de personas con movilidad reducida, discapacidades sensoriales o cognitivas, asegurando el acceso a la zona de agua, playas de arena y áreas secas, de manera segura y confortable, independientemente del tipo de discapacidad.
En los fundamentos del proyecto, Vázquez sostuvo que “el turismo accesible no es solo una política social: es también una política de desarrollo económico sostenible, que amplía mercados, diversifica la oferta turística y genera impactos positivos en empleo, consumo y servicios”. Destacó que “las experiencias ya implementadas en los departamentos de Paraná, Colón, Concordia y Federación demuestran que la accesibilidad en playas no es una utopía ni una política costosa e impracticable, sino una decisión viable, progresiva y altamente valorada por la comunidad”.
Integración y gestión transversal
La legisladora resaltó que estas iniciativas “consolidan un modelo de gestión pública basado en derechos, eficiencia y sensibilidad social y constituyen un antecedente concreto que legitima y respalda la expansión de esta política”. Además, señaló que “desde el punto de vista institucional, este proyecto fortalece la articulación entre áreas de turismo, discapacidad, infraestructura, salud y desarrollo social, promoviendo una gestión transversal e integrada del espacio público”.
Vázquez agregó que el proyecto “permite optimizar recursos, mejorar la calidad de los servicios y garantizar estándares homogéneos de accesibilidad en todo el territorio”. Y subrayó que avanzar en playas accesibles implica reconocer que “el derecho al descanso, al ocio, al contacto con la naturaleza y a la recreación no es un privilegio, sino un componente esencial de la dignidad humana”.
Derechos, comunidad y visión de futuro
La diputada enfatizó que “la verdadera integración no se logra adaptando a las personas a entornos hostiles, sino adaptando los entornos a la diversidad real de las personas” y que el proyecto “no solo amplía derechos: construye comunidad, fortalece ciudadanía, moderniza el Estado y proyecta una visión de futuro basada en la igualdad, la inclusión y el desarrollo humano integral”.
Finalmente, Vázquez concluyó que “una playa accesible no es una obra pública más: es una definición política sobre qué tipo de sociedad queremos construir”, apelando al acompañamiento de sus pares para seguir “humanizando la política”.