El Gobierno provincial continúa poniendo en valor al perilago de Salto Grande

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) llevó adelante una serie de intervenciones destinadas a fortalecer los espacios públicos del área administrada por la Comisión Administradora para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal). La iniciativa apunta a recuperar y potenciar uno de los principales espacios turísticos.

Estas acciones de la UEP, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se realizaron en el marco del programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. Como parte de las mismas, se adquirió equipamiento para áreas de esparcimiento, como parrillas, mesas y bancos, con el objetivo de mejorar los espacios de encuentro y recreación al aire libre dentro de los complejos turísticos.

En materia de propuestas recreativas, se avanzó en la incorporación de juegos acuáticos y de calistenia, así como en la compra de juegos de plaza, cuya entrega se encuentra próxima a concretarse.

Las intervenciones también contemplaron la adquisición de luminarias LED, que se colocarán con el fin de mejorar la iluminación de los predios y reforzar las condiciones de uso y seguridad de estos espacios.

Por último, para el área de servicios se adquirieron ablandadores de agua, termotanques y estaciones solares. Este equipamiento, próximo a instalarse, tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las instalaciones y optimizar las condiciones de prestación de servicios en los predios.

La infraestructura está destinada a los distintos complejos turísticos que conforman el perilago, entre ellos Termas del Ayuí, Punta Viracho y el camping Las Palmeras, con el fin de mejorar la infraestructura recreativa, los servicios y las condiciones de uso de estos espacios que reciben visitantes durante todo el año.