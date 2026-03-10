 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El Gobierno provincial continúa poniendo en valor al perilago de Salto Grande

Se adquirió equipamiento para áreas de esparcimiento, como parrillas, mesas y bancos. En materia de propuestas recreativas, se avanzó en la incorporación de juegos acuáticos y de calistenia, así como en la compra de juegos de plaza, cuya entrega se encuentra próxima a concretarse.

10 de Marzo de 2026
La iniciativa apunta a recuperar y potenciar uno de los principales espacios turísticos
La iniciativa apunta a recuperar y potenciar uno de los principales espacios turísticos Foto: Gobierno de Entre Ríos

Se adquirió equipamiento para áreas de esparcimiento, como parrillas, mesas y bancos. En materia de propuestas recreativas, se avanzó en la incorporación de juegos acuáticos y de calistenia, así como en la compra de juegos de plaza, cuya entrega se encuentra próxima a concretarse.

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) llevó adelante una serie de intervenciones destinadas a fortalecer los espacios públicos del área administrada por la Comisión Administradora para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal). La iniciativa apunta a recuperar y potenciar uno de los principales espacios turísticos.

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os
Foto: Gobierno de Entre Ríos

Estas acciones de la UEP, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se realizaron en el marco del programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. Como parte de las mismas, se adquirió equipamiento para áreas de esparcimiento, como parrillas, mesas y bancos, con el objetivo de mejorar los espacios de encuentro y recreación al aire libre dentro de los complejos turísticos.

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os
Foto: Gobierno de Entre Ríos

En materia de propuestas recreativas, se avanzó en la incorporación de juegos acuáticos y de calistenia, así como en la compra de juegos de plaza, cuya entrega se encuentra próxima a concretarse.

 

Las intervenciones también contemplaron la adquisición de luminarias LED, que se colocarán con el fin de mejorar la iluminación de los predios y reforzar las condiciones de uso y seguridad de estos espacios.

Por último, para el área de servicios se adquirieron ablandadores de agua, termotanques y estaciones solares. Este equipamiento, próximo a instalarse, tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las instalaciones y optimizar las condiciones de prestación de servicios en los predios.

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os
Foto: Gobierno de Entre Ríos

La infraestructura está destinada a los distintos complejos turísticos que conforman el perilago, entre ellos Termas del Ayuí, Punta Viracho y el camping Las Palmeras, con el fin de mejorar la infraestructura recreativa, los servicios y las condiciones de uso de estos espacios que reciben visitantes durante todo el año.

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os
Foto: Gobierno de Entre Ríos

Temas:

Salto Grande Gobierno de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso