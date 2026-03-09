"La única forma de ordenar el estacionamiento y el tránsito es modernizarnos”, aseguró Bolzán

El secretario de Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, se refirió a los colectivos y al estacionamiento

El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, Kevin Bolzán, dialogó con Elonce acerca de la incorporación de nuevos colectivos urbanos.

En este sentido, señaló que la iniciativa surge como necesidad de la demanda de la población que quedó alejada del servicio. “Se reconfiguraron las trazas. Cuando ingresamos recién salía el sistema, tuvimos charlas con los vecinos acerca de lo que creían ellos para mejorarlo y todavía siguen haciendo recomendaciones”, explicó el funcionario.

Señaló que este aspecto fue abordado apenas asumida la gestión: “Nos pusimos a trabajar, le dimos una propuesta y esas son las que se habilitaron el 1ro de marzo”.

QDQ Lunes 9 de Marzo / Kevin Bolzan / Estacionamiento medido y colectivos urbanos.

Bolzán especificó que 70 unidades que están por la mañana y 66 por la tarde, mientras que hay otros 7 de refuerzo.

Acerca de la posibilidad de que la ciudad o ERSA asumiera el servicio metropolitano, Bolzán indicó que es una cuestión “que tiene que tratar la provincia”. “Entiendo que ellos terminan la concesión con ERSA a fines de mes, lo tienen que definir ellos”, aseguró.

La problemática del estacionamiento

Sobre la cuestión del estacionamiento en Paraná, el funcionario recordó que recientemente salió la ordenanza para modificarlo y señaló que “viene muy avanzada”. “La intendenta lo dijo en el inicio de las sesiones legislativas, es una de las prioridades de este año. Nosotros estuvimos hablando con los tarjeteros

haciendo mención a la implementación de este sistema”, precisó.

En esta línea, indicó que “es un sistema que tiene que ordenarnos con algo moderno, tecnológico, que permita visualizar si hay lugar o no para llegar en auto hacia una calle específica” y aseguró que se licitará, idealmente, antes de la mitad del año y destacó que es una de las prioridades de la gestión.

La licitación proveerá la tecnología para operar. “El servicio de estacionamiento medido está vigente en Paraná, funciona”, dijo. “El reclamo que tenemos de los tarjeteros es que la gente no está a gusto, no quiere pagar”, sumó.

Y aseveró que “la única forma de poder ordenar el estacionamiento y el tránsito es modernizarnos”.

Sobre los costos de la hora, que se estipulan en un 30% de lo que esté el litro de nafta según el Automóvil Club Argentino, Bolzán señaló que “es variable, dependiendo cómo lo implementemos”.

“No es lo mismo el microcentro que la zona residencial. Es la idea extender el área pero tenemos que ver cómo lo implementamos y cuál es la respuesta del vecino”, subrayó.

El funcionario explicó que este tipo de sistemas se basan en uno diseñado por la Universidad de La Plata, pero que también existen empresas que lo modifican en relación a su oferta.

Sobre la modalidad de uso del sistema, Bolzán detalló: “Hay una aplicación y para la gente que es de otra ciudad, hay una página web o puntos como kioscos, donde se puede ir a pagar”.

“Queremos que sean las empresas las que nos propongan el mejor sistema”, sentenció.

Qué pasará con los tarjeteros

Bolzán señaló que dentro de la ordenanza también se implementa a 150 tarjeteros registrados dentro del sistema, mientras que se analizará la situación de otros.

“No le vamos a poner un límite a lo que nos ofrezcan las empresas. Hoy vemos tecnologías donde hay sensores directamente en la calle”, agregó.

“Queremos ordenarnos y en eso están implicados el transporte público, el estacionamiento medido y el sistema de bicicletas públicas. No se piensa en un solo sistema aislado”, explicó.