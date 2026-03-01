Discurso de la Intendenta: David Cáceres destacó el equilibrio fiscal y la obra pública en Paraná

La Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná se realizó este domingo en la Sala Mayo, donde la intendenta Rosario Romero brindó su mensaje anual ante el cuerpo deliberativo y dejó formalmente inaugurado el período legislativo 2026. En ese marco, el viceintendente David Cáceres, dialogó con Elonce, valoró el discurso y destacó los principales lineamientos de gobierno expuestos por el Departamento Ejecutivo.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal presentó su informe de gestión, efectuó un balance de lo actuado en 2025 y detalló las metas para el nuevo año. El acto contó con la presencia de concejales, funcionarios y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Cáceres señaló que la jornada constituyó un espacio para “rendir cuentas” y proyectar objetivos. Indicó que el Concejo atravesó un proceso de “mucho debate y discusión, pero siempre bajo el respeto”, y afirmó a Elonce que desde el cuerpo legislativo se acompañaron las normativas enviadas por el Ejecutivo con una visión de amplitud.

Balance de gestión y equilibrio fiscal

El viceintendente destacó que el discurso hizo especial hincapié en los resultados alcanzados durante 2025. Según explicó, la intendenta expresó su preocupación por la extensión del mensaje, aunque consideró necesario exponer en detalle los logros y desafíos.

En ese sentido, remarcó que el municipio cerró el período con equilibrio fiscal y sin endeudamiento. “Cerramos un año como el 2025 donde de lo que se había proyectado en inversión en obra pública se pudo ampliar”, sostuvo, al tiempo que valoró que se haya finalizado el ejercicio con cuentas ordenadas.

También mencionó que se rindió cuenta del avance en el plan de luminarias LED, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura durante este año. Asimismo, recordó que se retomaron obras de infraestructura con financiamiento nacional, como la sistematización del Arroyo La Vieja, y que se continuará con el cierre de la Circunvalación.

Obras e inversión para la ciudad

Cáceres consideró que la exposición permitió informar a la comunidad sobre medidas concretas ejecutadas en materia de infraestructura y servicios. “Es necesario poder haber manifestado a la comunidad” los resultados alcanzados, expresó.

Entre los puntos destacados del mensaje, señaló la ampliación de la inversión en obra pública respecto de lo inicialmente proyectado, así como la continuidad de proyectos estratégicos para la capital entrerriana.

El viceintendente hizo énfasis en el enfoque participativo de la gestión. Aseguró que el rumbo del gobierno municipal se apoya en un trabajo “participativo y horizontal con la comunidad en todas sus expresiones”, incluyendo al ámbito privado, educativo y a las organizaciones civiles.

Trabajo territorial y acompañamiento a clubes

Consultado sobre la proyección del trabajo en el territorio, especialmente con clubes de la ciudad, Cáceres reconoció que las instituciones deportivas atraviesan momentos complejos debido a la crisis macroeconómica y su impacto social.

En ese marco, recordó que durante 2025 se avanzó con el programa Construir Valores, mediante el cual el Estado municipal acompaña a clubes con recursos económicos. Como contraprestación, las instituciones deben abrir sus puertas a niños y niñas que no necesariamente sean socios, garantizando espacios de recreación y práctica deportiva.

“Son grandes aliados en la contención social”, afirmó el viceintendente a Elonce, y sostuvo que estos espacios cumplen un rol fundamental en la formación en valores y en la construcción de ciudadanía.

Además, mencionó el acompañamiento a instituciones que compiten a nivel nacional. Como ejemplo, indicó que recientemente visitaron el Quique Club, que tendrá su primera participación en un torneo nacional de básquet en casi 100 años de historia.

Acompañamiento legislativo y desafíos

Finalmente, Cáceres ratificó que desde el Concejo Deliberante continuarán acompañando al Ejecutivo en el tratamiento de las iniciativas enviadas. Señaló a Elonce que el cuerpo legislativo buscará “perfeccionar y mejorar cada ordenanza” y potenciar las propuestas que surjan de los propios concejales.

Subrayó que la apertura del período no solo marcó el inicio formal de las sesiones, sino que también constituyó una instancia institucional clave para reafirmar el compromiso con la comunidad.

Con el mensaje anual del Departamento Ejecutivo, quedó formalmente inaugurado el período legislativo 2026, con una agenda centrada en el equilibrio fiscal, la continuidad de obras estratégicas y el fortalecimiento del trabajo conjunto con instituciones intermedias.