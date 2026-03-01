La intendenta Rosario Romero presentó su informe anual con énfasis en obras, cultura y turismo: los puntos principales

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná, la intendenta Rosario Romero presentó los avances y proyecciones de su gestión en materia de modernización del Estado, desarrollo turístico, políticas culturales y cuidado ambiental. Durante su discurso, sostuvo que “porque un Estado moderno no es el que se achica. Es el que funciona mejor”.

La presidenta municipal anunció que este año se iniciará una transformación estructural de la administración municipal mediante la implementación de la “Tramitación Digital Inteligente”, un sistema que reemplazará definitivamente el expediente en papel por un modelo 100 % digital. La iniciativa permitirá el seguimiento en tiempo real de actuaciones, firma digital con validez legal y mayor transparencia en cada intervención.

Según explicó, la medida implicará que no se inicien más expedientes físicos, reduciendo tiempos y eliminando instancias burocráticas. “Esta política no es simplemente una modernización tecnológica: es una decisión de gobierno que ordena los procesos, reduce tiempos, elimina burocracia innecesaria y fortalece la gobernabilidad”, expresó.

Fiesta del Mate en Paraná

Turismo y cultura como motores económicos

En otro tramo de su exposición, Romero remarcó el impacto económico del turismo y la cultura en la ciudad. Señaló que, en un contexto económico complejo, cada evento organizado en Paraná activa la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, generando empleo y oportunidades para cientos de familias.

Destacó especialmente la última edición de la Fiesta Nacional del Mate, que convocó a más de 120.000 personas en la Plaza de las Colectividades. La intendenta subrayó que el evento no solo tuvo impacto cultural sino también económico, a través de la Feria Mateando, el paseo de emprendedores y el patio gastronómico a cargo de clubes locales.

Asimismo, mencionó el crecimiento de los escenarios alternativos y del Pre Mate, que brindó oportunidades a artistas de toda la provincia. También puso en valor el Paseo Cultural, Comercial y Gastronómico “Viví 25 de Mayo”, desarrollado junto al Ente Mixto de Turismo y el Centro Comercial e Industrial, como una estrategia para extender horarios, generar promociones y activar el consumo local con una dimensión solidaria.

Ferias, economía local y posicionamiento turístico

Romero indicó que durante 2025 la política de ferias y mercados generó un movimiento económico directo estimado en 1.529 millones de pesos, incorporó más de 360 emprendimientos y convocó a alrededor de 270.000 visitantes en los eventos más relevantes.

En total, se realizaron más de 300 ferias destinadas a fortalecer el circuito comercial y productivo de la ciudad. Según sostuvo, esta estrategia permitió generar valor agregado, impulsar la producción local, fomentar el turismo y crear empleo.

La intendenta añadió que se continúa fortaleciendo el Ente Mixto de Turismo y una estrategia de posicionamiento que busca romper la estacionalidad y diversificar la agenda durante todo el año. En ese marco, destacó la XIII edición de la Feria del Libro “Paraná Lee”, que reunió a más de 60.000 personas y más de 75 editoriales, así como la Semana de la Lectura, que llevó actividades a plazas públicas con participación de estudiantes.

Agenda ambiental y desarrollo sostenible

En relación con el ambiente, Romero sostuvo que el cuidado del patrimonio natural constituye un eje central de la gestión. Anunció la continuidad del Plan Estratégico de Arbolado “Plantamos Futuro”, que integrará corredores biológicos y prevé plantar 2.000 nuevos árboles durante 2026, además de intervenir 50 cuadras con adecuación de aceras y arbolado urbano.

También confirmó la recuperación de espacios degradados y la limpieza sistemática de arroyos, así como el fortalecimiento de informes de impacto ambiental y políticas de ordenamiento territorial a través del Banco de Tierras.

En materia de residuos, anticipó la creación de una red de Ecopuntos para incrementar la recuperación de materiales reciclables, junto con campañas de concientización y trabajo con escuelas e instituciones. Además, anunció la consolidación de un programa integral de compactación de vehículos abandonados, jornadas de recepción diferenciada y programas de minería urbana.

Finalmente, informó que se ampliará la capacidad operativa de la Guardia de Protección Ambiental y se avanzará en la mitigación de pasivos ambientales, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo urbano sostenible que mejore la calidad de vida y proteja el patrimonio natural de la ciudad.

Infraestructura, limpieza y espacio público

En materia vial, Romero detalló que se realizaron más de 2.000 intervenciones de bacheo, reconstrucción de paños de hormigón y trabajos sobre cámaras pluviales, junto a limpiezas periódicas de arroyos y cuencas. Además, anunció la incorporación de una planta municipal de asfalto en frío, que otorgará mayor autonomía operativa, reducirá costos y permitirá actuar con mayor rapidez y sustentabilidad.

También destacó la incorporación de mil contenedores, la reorganización de circuitos de recolección y la ampliación de equipamiento, lo que permitió reducir minibasurales y mejorar la limpieza urbana. “Cada luminaria nueva, cada calle reparada, cada contenedor incorporado, es más seguridad, más ambiente cuidado y mejor calidad de vida”, afirmó.

La recuperación del espacio público fue otro de los ejes señalados. La intendenta informó que se intervinieron 32 plazas y parques, se pusieron en valor balnearios municipales y se mejoró infraestructura peatonal y señalética. Particularmente, resaltó la recuperación del Thompson, que volvió a habilitar el ingreso al río tras la sistematización y saneamiento del arroyo Las Viejas con fondos municipales.

“El Thompson no es solo una playa: es un espacio público estratégico, recuperado y renovado para el encuentro y el disfrute”, sostuvo, al subrayar la incorporación de boyado de seguridad, guardavidas y servicios gratuitos.

Plan Calle a Calle y desarrollo humano

Romero también hizo referencia al Plan Calle a Calle, mediante el cual se organizaron intervenciones estratégicas para mejorar la transitabilidad y la conectividad entre barrios. Las obras incluyeron pavimentación, fresado, repavimentación y señalización en arterias principales, además de adecuación de desagües para garantizar intervenciones duraderas.

“Es posible sostener un esquema de obras continuo, ordenado y con presencia en todos los sectores de la ciudad, en la medida en que no se nos detraigan más recursos”, expresó en alusión al contexto financiero.

En el eje de desarrollo humano, la intendenta destacó la consolidación de políticas deportivas con impronta formativa. Las Escuelas Deportivas Municipales ampliaron su alcance territorial y el programa Construir Valores llegó a más de 7.000 niños, niñas y jóvenes, promoviendo el deporte como herramienta de inclusión y formación.

Asimismo, remarcó que los jardines maternales municipales fortalecieron su rol estratégico con alimentación planificada bajo criterios nutricionales e incorporación sistemática de proteínas en los menús.