El Carnaval del País 2026 cerró con más de 24 mil personas y se espera a los ganadores

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional Carnaval del País 2026 culminó con un Corsódromo colmado por más de 24 mil espectadores. Las comparsas ofrecieron un desfile vibrante y ahora la expectativa se concentra en la apertura de sobres del martes.
Carnaval del País 2026 cerró con más de 24 mil personas que colmaron el Corsódromo en la undécima y última noche de la edición, donde las comparsas ofrecieron un espectáculo de alto nivel y dejaron todo en la pasarela. La celebración tuvo lugar este sábado en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde miles de espectadores despidieron una temporada marcada por la competitividad y la pasión.
Las tribunas y sectores preferenciales se vieron completos desde temprano, mientras el público aguardó el inicio del desfile final. Las comparsas Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ara Yeví, en ese orden, recorrieron los 500 metros de la pasarela considerada la más emblemática del país, desplegando carrozas monumentales, vestuarios impactantes y coreografías de precisión.
Cada agrupación apostó a mostrar su mejor versión en una noche decisiva. Las batucadas hicieron vibrar el Corsódromo con ritmos intensos, mientras los ballets ofrecieron puestas en escena sincronizadas y de gran despliegue técnico. Los portabanderas, por su parte, aportaron elegancia y emoción en cada presentación.
Despliegue artístico y presencia destacada
Entre los asistentes se destacó la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien recorrió el Corsódromo y vivió de cerca la experiencia del carnaval. Su visita se sumó a la de miles de turistas que eligieron la ciudad para el cierre de la temporada.
El desfile final fue el punto culminante de semanas de trabajo intenso por parte de las comparsas, que invirtieron meses en la elaboración de carrozas, diseño de vestuarios y preparación de coreografías. La respuesta del público se reflejó en aplausos constantes y ovaciones que acompañaron cada pasada.
La energía no decayó hasta el último minuto. Tras el cierre del desfile, la fiesta continuó con el tradicional After Billboard de Carnaval, que mantuvo encendida la pista y prolongó la celebración más allá de la competencia formal.
Un cierre a pura música y celebración
El show en vivo de Julián Serrano aportó el broche de oro a la noche. Con carisma y despliegue escénico, el artista logró que miles de personas bailaran y celebraran el final de una edición que, según los organizadores, superó las expectativas en convocatoria y nivel artístico.
El público permaneció en el predio para disfrutar de la música y despedir una temporada que volvió a posicionar a la Fiesta Nacional Carnaval del País como uno de los espectáculos a cielo abierto más convocantes de Argentina. La organización destacó el comportamiento del público y el desarrollo ordenado de la jornada.
Con el cierre del espectáculo en la pasarela, la atención se trasladó de inmediato a lo que ocurrirá el próximo martes, cuando se realice la apertura de sobres con las puntuaciones del jurado.
Expectativa por la apertura de sobres
La apertura de sobres definirá a los ganadores en las categorías mejor batucada, mejor pasista, mejor portabandera, mejor música y mejor comparsa, que se alzará con la Copa Carnaval del País 2026. La instancia será transmitida a través de la cuenta oficial del carnaval en YouTube, lo que permitirá seguir el resultado en vivo.
El jurado de la última noche estuvo conformado por especialistas de trayectoria en distintas áreas artísticas. En el rubro Vestuario evaluó Brian Bustos, diseñador y director creativo con experiencia en producciones teatrales y musicales de relevancia nacional.
En Carrozas participó Camila Ayala, escenógrafa formada en la Universidad Nacional de La Plata y realizadora escenográfica vinculada al Teatro Colón y a producciones audiovisuales de alcance internacional.
Un jurado con experiencia nacional e internacional
El rubro Música fue evaluado por Ezequiel Malec, músico y docente formado en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y en la Universidad Nacional de San Martín, con participación en festivales junto a reconocidos artistas argentinos y latinoamericanos.
En tanto, el rubro Desfile estuvo a cargo de Eugenia Roces, coreógrafa y bailarina con trayectoria en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y en distintos proyectos escénicos premiados en el país. Su experiencia en puesta en escena y composición coreográfica aportó una mirada técnica al desempeño integral de cada comparsa.
De esta manera, el Carnaval del País 2026 concluyó su fase artística con un balance positivo en convocatoria y calidad escénica. Ahora, el desenlace quedará en manos del puntaje final, que determinará cuál de las cuatro comparsas se consagrará campeona en una edición que volvió a confirmar la vigencia y el poder de convocatoria de esta tradicional fiesta.