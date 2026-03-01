Falleció Teresita Pighetti, estrella histórica del Carnaval de Gualeguaychú

El Carnaval de Gualeguaychú perdió a una de sus estrellas más emblemáticas. Teresita Pighetti, quien fue una de las pasistas más destacadas del máximo director de batucada, el uruguayo Rubén “Ojito” Giménez, falleció en la medianoche del sábado en la ciudad de Colón. A lo largo de su carrera, Pighetti fue una figura clave en el desfile del carnaval, deslumbrando a miles de espectadores como reina de la comparsa Papelitos y participando como apertura en Marí Marí, dos de las comparsas más representativas de la fiesta.

Con el paso de los años, Teresita también se dedicó a asesorar a nuevas reinas del carnaval, transmitiendo su experiencia y amor por la tradición. Su figura trascendió más allá de los corsos y su legado quedó grabado en la historia del evento cultural más importante de la región.

Complicaciones de salud y su fallecimiento

Pighetti había sido intervenida en dos ocasiones por una cirugía cervical, debido a una compresión medular severa que le comprometía la movilidad de los miembros. Durante su internación en Colón, donde estuvo recibiendo atención médica, sufrió una infección por una bacteria y padecía desnutrición y anemia, lo que agravó su delicada situación, indicó Máxima Online.

La tragedia se tornó aún más irónica cuando Teresita falleció minutos antes de que la comparsa Papelitos, donde había brillado como reina, desfilara en la última noche del Carnaval 2026. Su partida deja un vacío en el carnaval, pero también una huella imborrable en la historia de esta fiesta que tanto amó.