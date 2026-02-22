 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Estuvo en la carroza de los músicos

El reconocido chef Donato de Santis desfiló en el Carnaval del País

22 de Febrero de 2026
Donato de Santis desfiló en el Carnaval del País.
Donato de Santis desfiló en el Carnaval del País. Foto: (El Día).

Entre las personalidades presentes en la anteúltima noche del Carnaval del País 2026, se destacaron el periodista Mario Massaccesi y el chef Donato de Santis, quien se animó a vivir la experiencia desde la carroza de músicos de Papelitos.

La anteúltima noche del Carnaval del País 2026 convocó este sábado a casi 20 mil personas en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde se desarrolló la décima jornada de las once previstas para esta edición.

(El D&iacute;a).
(El Día).

Donato de Santis se mostró alegre y divertido en la carroza de los músicos de la tetracampeona. El reconocido chef cantó con el público y alentó a ambos lados del Corsódromo.

Solo resta una noche para el cierre de la edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo.

 

Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) destacaron la llegada del reconocido chef internacional. La llegada de Donato fue el resultado de una gestión articulada entre la AHGG y el Frigorífico La Morena, a través de su titular, Alejandro Piri, tras coincidir con el carismático chef en los estudios de Telefé.

“Gracias a esa iniciativa conjunta, logramos que Donato no solo venga a disfrutar de nuestra hospitalidad, sino que sea protagonista: este sábado por la noche saldrá desfilando en la pasarela del Corsódromo junto a la comparsa Papelitos”, adelantaron desde la Hoteleros y Gastronómicos.

 

También expresaron su agradecimiento “a la Comisión del Carnaval y al Club Juventud Unida por su excelente predisposición, para brindar la posibilidad de que el reconocido chef desfile y viva una experiencia cien por ciento gualeguaychuense”.

Carnaval del País Donato de Santis
