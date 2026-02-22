El reconocido chef Donato de Santis desfiló en el Carnaval del País

Entre las personalidades presentes en la anteúltima noche del Carnaval del País 2026, se destacaron el periodista Mario Massaccesi y el chef Donato de Santis, quien se animó a vivir la experiencia desde la carroza de músicos de Papelitos.
La anteúltima noche del Carnaval del País 2026 convocó este sábado a casi 20 mil personas en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde se desarrolló la décima jornada de las once previstas para esta edición.
Donato de Santis se mostró alegre y divertido en la carroza de los músicos de la tetracampeona. El reconocido chef cantó con el público y alentó a ambos lados del Corsódromo.
Solo resta una noche para el cierre de la edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo.
Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) destacaron la llegada del reconocido chef internacional. La llegada de Donato fue el resultado de una gestión articulada entre la AHGG y el Frigorífico La Morena, a través de su titular, Alejandro Piri, tras coincidir con el carismático chef en los estudios de Telefé.
“Gracias a esa iniciativa conjunta, logramos que Donato no solo venga a disfrutar de nuestra hospitalidad, sino que sea protagonista: este sábado por la noche saldrá desfilando en la pasarela del Corsódromo junto a la comparsa Papelitos”, adelantaron desde la Hoteleros y Gastronómicos.
También expresaron su agradecimiento “a la Comisión del Carnaval y al Club Juventud Unida por su excelente predisposición, para brindar la posibilidad de que el reconocido chef desfile y viva una experiencia cien por ciento gualeguaychuense”.