Deportes Torneo Apertura

River empata sin goles frente a Vélez en el Amalfitani

Tras la victoria por la Copa Argentina, el River de Marcelo Gallardo busca sumar una nueva victoria en el Torneo Apertura frente a Vélez para tomar respiro. Seguí las incidencias en vivo.

22 de Febrero de 2026
River busca otra victoria en el torneo local.
River busca otra victoria en el torneo local. Foto: X oficial de River.

REDACCIÓN ELONCE

Desde las 19:15 horas, River juega frente a Vélez en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Se juega en el estadio José Amalfitani, de la localidad de Liniers.

 

Incidencias del partido

 

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Vélez Sarsfield y River Plate se enfrentan en Liniers por la sexta fecha del Torneo Apertura. Darío Herrera es el árbitro principal.

River Vélez Torneo Apertura
