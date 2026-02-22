Joven murió al caer de su moto en médano de Villa Gesell: tenía múltiples antecedentes penales

Accidente de moto. Andrés Alberto Alemán, oriundo de Ensenada, murió este sábado en Villa Gesell tras sufrir un violento accidente en una zona de médanos donde se celebraba el tradicional 31° Enduro del Verano, que reunió a más de 1.300 pilotos y miles de espectadores en la Costa Atlántica. Según informó el sitio 0221.com, la víctima no llevaba elementos de protección al momento del siniestro.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que Alemán estaba siendo investigado por la División Narcotráfico y la DDI La Plata como “presunto jerarca de una banda que vende drogas en el barrio Mosconi y en Punta Lara”. Además, había estado preso anteriormente por comercialización de estupefacientes.

Según los informes, la víctima cayó en un médano “cortado”, una formación con desniveles pronunciados y cambios abruptos en el terreno. Bomberos realizaron maniobras de reanimación y lo trasladaron al hospital local, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Antecedentes y causas judiciales

Alemán registraba antecedentes penales por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones. Estaba siendo investigado en causas vinculadas al narcomenudeo en Mosconi y Punta Lara y figuraba bajo análisis judicial por su posible integración a una estructura de venta de drogas en la región.

Fuentes del caso también indicaron: “Indirectamente, se había hecho cargo de un ataque en una fiesta en Ensenada en la que hubo un herido de bala. El hermano del lesionado fue detenido por la Policía con cocaína y plata”.

Accidente en pleno evento deportivo

La muerte de Alemán se produjo en pleno desarrollo del 31° Enduro del Verano, un evento que cada año convoca a miles de turistas y fanáticos del motociclismo en la zona de médanos de Villa Gesell.