Quién es la influencer que pelea por su vida tras un accidente en UTV en Villa Gesell

La influencer y empresaria Florencia Rastelli Mella atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida luego de sufrir un violento accidente mientras circulaba en un UTV por la arena de Villa Gesell.

El siniestro ocurrió en la zona conocida como “La Olla” y provocó el vuelco del vehículo. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue trasladada de urgencia a la Clínica Pueyrredón, en Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Su perfil como empresaria e influencer

Rastelli Mella es la creadora y directora comercial de Paque & Cocö, una marca mayorista dedicada a perfumes para ambientes y marketing olfativo. El emprendimiento comenzó como un proyecto personal y logró expandirse a través de una red de franquicias en distintos puntos del país, consolidándola como referente en el rubro de fragancias para marcas y espacios comerciales.

Florencia Rastelli

En redes sociales construyó una comunidad que supera los 100 mil seguidores desde la cuenta de su marca, donde comparte contenidos sobre el crecimiento del negocio, estrategias de marketing y su experiencia como emprendedora. En paralelo, en su perfil personal muestra su vida cotidiana, viajes y su rol como mamá de dos hijos.

Florencia Rastelli

Su figura se consolidó como la de una joven empresaria que logró escalar su propio proyecto y convertirlo en una marca en expansión, documentando cada paso del proceso y convirtiéndose en inspiración para otras mujeres emprendedoras.

El parte médico

Según el informe médico, ingresó con politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano, lesiones vertebrales, contusión pulmonar y neumotórax, entre otras complicaciones derivadas del vuelco.

Mientras el equipo médico sigue de cerca su evolución, familiares, amigos y seguidores expresan mensajes de apoyo en redes sociales, a la espera de una mejora en su estado de salud.