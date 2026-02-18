 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Quién es la influencer que pelea por su vida tras un accidente en UTV en Villa Gesell

Empresaria y creadora de una reconocida marca de fragancias para el hogar, Florencia Rastelli Mella permanece internada en terapia intensiva tras el vuelco del UTV en el que viajaba en la arena de Villa Gesell.

18 de Febrero de 2026
Florencia Rastelli
Florencia Rastelli Foto: Instagram

Empresaria y creadora de una reconocida marca de fragancias para el hogar, Florencia Rastelli Mella permanece internada en terapia intensiva tras el vuelco del UTV en el que viajaba en la arena de Villa Gesell.

La influencer y empresaria Florencia Rastelli Mella atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida luego de sufrir un violento accidente mientras circulaba en un UTV por la arena de Villa Gesell.

 

El siniestro ocurrió en la zona conocida como “La Olla” y provocó el vuelco del vehículo. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue trasladada de urgencia a la Clínica Pueyrredón, en Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Su perfil como empresaria e influencer

Rastelli Mella es la creadora y directora comercial de Paque & Cocö, una marca mayorista dedicada a perfumes para ambientes y marketing olfativo. El emprendimiento comenzó como un proyecto personal y logró expandirse a través de una red de franquicias en distintos puntos del país, consolidándola como referente en el rubro de fragancias para marcas y espacios comerciales.

Florencia Rastelli
Florencia Rastelli

 

En redes sociales construyó una comunidad que supera los 100 mil seguidores desde la cuenta de su marca, donde comparte contenidos sobre el crecimiento del negocio, estrategias de marketing y su experiencia como emprendedora. En paralelo, en su perfil personal muestra su vida cotidiana, viajes y su rol como mamá de dos hijos.

Florencia Rastelli
Florencia Rastelli

 

Su figura se consolidó como la de una joven empresaria que logró escalar su propio proyecto y convertirlo en una marca en expansión, documentando cada paso del proceso y convirtiéndose en inspiración para otras mujeres emprendedoras.

El parte médico

Según el informe médico, ingresó con politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano, lesiones vertebrales, contusión pulmonar y neumotórax, entre otras complicaciones derivadas del vuelco.

 

Mientras el equipo médico sigue de cerca su evolución, familiares, amigos y seguidores expresan mensajes de apoyo en redes sociales, a la espera de una mejora en su estado de salud.

Temas:

Florencia Rastelli UTV Accidente Villa Gesell
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso