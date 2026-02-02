La Justicia suspendió el uso de vehículos recreativos en una zona de Pinamar

La Justicia bonaerense dispuso la interrupción inmediata de todas las actividades motorizadas en el sector conocido como La Frontera, en el partido de Pinamar, luego del grave accidente que dejó internado a Bastián Jerez, un niño de ocho años.

La medida cautelar suspendió competencias, pruebas de habilidad, picadas y cualquier evento recreativo con camionetas 4x4, cuatriciclos, UTV, motos y otros vehículos similares, al considerar que existía un peligro concreto y reiterado para quienes concurren a la zona, especialmente niños y adolescentes.

La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo promovida por Pablo Julián Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contra la Municipalidad de Pinamar. El caso quedó a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de Dolores, cuyo juez suplente, Félix Adrián Ferrán, ordenó prohibir este tipo de actividades.

En la presentación judicial se advirtió que desde hace años se desarrollan maniobras riesgosas y competencias sin autorización ni supervisión, en un espacio donde también circulan peatones, familias y menores. Según se consignó en el expediente, estas prácticas provocaron heridos y víctimas fatales.

Foto: archivo - ilustrativa

La resolución estableció que la prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio garantice las condiciones de seguridad y control necesarias. Entre los requisitos mencionados se encuentran la señalización, delimitación de sectores, controles efectivos y acciones preventivas suficientes.

Desde la Justicia se remarcó que el argumento municipal de no intervenir por tratarse de un predio privado resultó inválido frente a un escenario de riesgo. El magistrado recordó que los gobiernos locales deben ejercer el poder de policía para regular y controlar actividades que puedan afectar la seguridad pública.

Asimismo, el juez sostuvo que la aplicación de multas no alcanza cuando existen antecedentes de la magnitud registrada en esta zona costera. La resolución se apoyó en el principio de prevención del daño y en la obligación estatal de actuar de manera anticipada ante riesgos de consecuencias graves o irreversibles.

También se tuvo en cuenta que La Frontera es un sector de uso recreativo masivo durante la temporada de verano, con alta concurrencia de público. Por la urgencia del caso, la cautelar se dictó con habilitación de días y horas inhábiles y fue notificada de forma inmediata al municipio.

El accidente de Bastián

Según informó La Capital de Mar del Plata, el niño volverá a ser intervenido quirúrgicamente este lunes por séptima vez, luego del choque ocurrido en la primera quincena de enero en los médanos de Pinamar.

El menor permanecía internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, mientras su familia aguardaba una evolución favorable para poder trasladarlo al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

Bastián sufrió graves heridas cuando el vehículo UTV en el que viajaba junto a sus padres chocó contra una camioneta. En el lugar recibió maniobras de reanimación y luego fue trasladado al Hospital Municipal. Tras varias cirugías, fue derivado al nosocomio marplatense, donde continuaba internado en grave estado.