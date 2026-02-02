Productores de Feliciano trabajan para tener su Filial de la Federación Agraria

Gustavo Bovi, productor ganadero que trabaja 50 hectáreas, dijo que "ya contamos prácticamente con el número necesario para comenzar a trabajar en la Filial".
Chacareros que se desempeñan en distintos rubros y escalas productivas, junto a personas vinculadas al sector agropecuario, ultiman detalles para conformar la Filial Feliciano de la Federación Agraria Argentina, en el norte provincial.
Gustavo Bovi, productor ganadero que trabaja 50 hectáreas, señaló que "hace tiempo un grupo de productores venimos trabajando de forma asociada, dándonos una mano entre todos, con la meta de conformar una Filial de Federación Agraria en el departamento, que limita con la provincia de Corrientes".
El pequeño productor destacó que "mucha gente encuadra dentro de lo que es el pequeño y mediano productor, con superficies que van de las 7 a las 400 hectáreas. En un buen número nos hemos asociado para realizar algunos trabajos, siempre con la finalidad de constituirnos como Filial de la Federación Agraria Argentina, entidad que nos representa plenamente".
En relación con la producción, Bovi señaló que "por las características de los campos, con una carga animal de 0,75 por hectárea y suelos no demasiado aptos para la agricultura, muchos nos inclinamos por la ganadería, con un manejo que incluye la siembra de forraje para el ganado. Se trabaja con avena, pasturas, megatérmicas y comederos de autoconsumo".
Asimismo, destacó la importancia de participar activamente en la entidad federada: "Hemos concurrido a reuniones de Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (FUCOFA) y también a encuentros vinculados a la lucha contra la garrapata, una problemática que ha dejado una marca muy profunda en nuestra zona. Nuestra idea es formar parte de un espacio como el que brinda Federación Agraria, para plantear nuestra problemática, dar a conocer la realidad del departamento y trabajar en conjunto".
En ese sentido, explicó que "la sequía de años anteriores dejó su marca, con una pérdida importante de vientres, y trajo aparejados problemas sanitarios como la garrapata y la tristeza en algunos campos. Por eso estamos abocados a recuperar los niveles productivos previos a la seca, recomponer el stock y volver al estatus sanitario que supimos tener, sin la presencia de garrapatas".
Finalmente, el productor del norte de la provincia señaló que "ya contamos prácticamente con el número necesario para comenzar a trabajar en la Filial, que estaría integrada por productores ganaderos, contratistas, prestadores de servicios, productores hortícolas y personas vinculadas al mundo del campo".