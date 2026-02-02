Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 a 30 días en febrero de 2026

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más populares de inversión en el sistema bancario argentino, especialmente cuando los ahorristas buscan rendimientos. En febrero de 2026, aquellos que decidan invertir $1.000.000 a 30 días podrán obtener diferentes rendimientos, dependiendo de la tasa de interés que ofrezca el banco elegido.

A continuación, te detallamos las tasas de interés que ofrecen los principales bancos del país para este tipo de inversión. El Banco de la Nación Argentina es uno de los que ofrece la tasa más baja, con un 26 % anual. En tanto, los bancos Banco Macro y Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrecen tasas más altas, con un 27 % anual. En el extremo superior, el Banco Voii S.A. y el Banco Meridian (para no clientes) ofrecen hasta un 33,25 % de interés anual, lo que representa el mayor rendimiento para quienes decidan hacer un plazo fijo a 30 días.

Foto: Archivo Elonce.

El monto que los ahorristas pueden obtener varía según la tasa anual. Por ejemplo, si se invierte $1.000.000 en un plazo fijo con una tasa del 27 %, el rendimiento será de aproximadamente $22.500 al finalizar los 30 días. En el caso de una tasa del 33 %, el rendimiento ascendería a $27.500, lo que representa un beneficio significativo. Las tasas de interés más bajas, como las del Banco de Formosa (21 %) y el Banco de Masventas (22 %), otorgarán un rendimiento menor, que podría rondar entre los $17.500 y $18.500, respectivamente.

Cómo hacer un plazo fijo: pasos a seguir

Realizar un plazo fijo es un proceso sencillo. Primero, ingresá al home banking o a la aplicación móvil de tu banco. Luego, buscá la opción "Inversiones" o "Plazo fijo" y seleccioná el monto que deseas invertir. En este caso, si decidís invertir $1.000.000, seleccioná ese monto y luego elegí el plazo de 30 días. Finalmente, confirmá la operación y guardá el comprobante de tu inversión, publicó TN.

El plazo fijo es una opción segura para quienes buscan un rendimiento estable sin asumir riesgos elevados. Además, en febrero de 2026, la posibilidad de obtener un buen rendimiento depende no solo de la tasa ofrecida por el banco, sino también del tipo de cliente que seas, ya que algunos bancos ofrecen tasas diferenciadas para clientes y no clientes. Al elegir el banco y la tasa que mejor se adapte a tus necesidades, podrás maximizar los beneficios de tu inversión.