La Fiesta Nacional de la Apicultura confirmó su grilla artística para marzo

La Fiesta Nacional de la Apicultura se prepara para vivir su 29° edición con una destacada grilla artística que combinará rock, cumbia, folklore y música popular. El anuncio fue realizado por el intendente Ariel Müller, quien dio a conocer los artistas que se presentarán durante las tres noches del evento, que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo.

Según lo confirmado, el viernes 20 de marzo subirá al escenario La Beriso, el sábado 21 será el turno de La Delio Valdez junto a DJ Alan Gómez, mientras que el domingo 22 cerrarán la fiesta Antonio Tarragó Ros y Damas Gratis, en una jornada que promete ser multitudinaria.

Foto: Municipalidad de Maciá.

El evento volverá a reunir no solo a amantes de la música, sino también a productores, emprendedores y visitantes de distintos puntos del país y de la región, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del calendario cultural y productivo.

Foto: Municipalidad de Maciá.

Un evento que trasciende lo artístico

Durante el anuncio, el intendente Ariel Müller destacó la importancia que tiene la Fiesta Nacional de la Apicultura para la ciudad y la región. “Esta fiesta representa cada año un desafío para la ciudad, que se prepara para recibir a miles de visitantes. Queremos que todos puedan disfrutar un fin de semana de espectáculos y exposiciones apícolas, artesanales y comerciales, además de reunir a la familia apícola de la región. Los esperamos con los brazos abiertos”, manifestó.

El jefe comunal remarcó además que el evento no solo tiene un fuerte componente cultural, sino que también impulsa el desarrollo económico local, el turismo y la visibilización del sector apícola, que encuentra en esta expo un espacio clave de intercambio y crecimiento.

La Fiesta Nacional de la Apicultura es reconocida a nivel nacional e internacional por su capacidad de reunir producción, conocimiento y entretenimiento en un mismo predio.