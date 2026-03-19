Clubes de Leones entregaron útiles en el marco de la campaña “Vamos juntos a la escuela”

En el inicio del ciclo lectivo 2026, la Fundación Ayudar Hace Bien, junto a Fundación La Delfina puso en marcha la campaña solidaria “Vamos juntos

a la escuela” con el objetivo de recaudar útiles escolares para establecimientos educativos de la capital entrerriana.

Y en este marco solidario, los Clubes de Leones “Paraná Centro”; “Paraná Parque Urquiza” y “Mujeres en acción”, entregaron una gran cantidad de artículos a las escuelas N° 190 “Obispo Gelabert y Crespo” y N° 22 “Jorge Newbery”.

Desde las entidades destacaron la importancia de la iniciativa, en línea con el objetivo del leonismo de asistir a la comunidad. “Estamos trabajando con otros clubes de leones locales para ayudar a las escuelas más necesitadas de la ciudad”, señaló Aida Alfaro de Lugón, del Club de Leones Paraná Centro. “Esperamos que todo sea bien recibido y puedan darle una buena aplicación”.

Por su parte, Rosell Andrian, del Club de Leones Mujeres en Acción, mencionó que “hemos trabajado muy bien, gracias a Dios tuvimos una buena repercusión y hemos tenido un buen logro en cuanto a comprar útiles escolares que son muy necesarios en estas escuelas. También conseguimos ropa deportiva, zapatillas y mochilas”.

En igual sentido de agradecimiento, se expresó Raquel Marcoantonio, del Club de Leones Paraná Parque Urquiza, que destacó la colaboración de los socios, vecinos y comerciantes de la entidad ubicada en calles División de los Andes y Pacto Nacional. “Todos colaboraron para que pudiéramos conseguir cosas para las escuelas”.

Clubes de Leones se sumaron a campaña solidaria para escuelas de Paraná

Escuelas beneficiadas y necesidades

Entre las instituciones beneficiadas se encuentra la Escuela Obispo Gelabert y Crespo, que cuenta con una matrícula de aproximadamente 170 alumnos y funciona con jornada completa. Desde el establecimiento destacaron la importancia de la ayuda recibida.

“Las necesidades son muchas, porque estamos rodeados de la villa 351 y barrio Belgrano, y todo suma. Los chicos están muchas horas en la escuela, reciben desayuno, almuerzo y merienda, por lo que cualquier aporte es fundamental. Estamos muy agradecidos”, explicó Graciela Ardinson.

En tanto que ⁠Lorena Bletter, directora suplente de la escuela Jorge Newbery, que tiene unos 400 estudiantes entre nivel inicial y primario, destacó la ayuda recibida y manifestó. “Muchas familias no pueden comprar los útiles y desde la escuela tratamos de dar respuesta con lo que tenemos”, señalaron.

Donaciones y continuidad de la campaña

Las instituciones educativas confirmaron que continúan recibiendo donaciones en sus sedes durante toda la jornada, mientras que los clubes de Leones también mantienen abierta la convocatoria para quienes deseen colaborar.

Además de útiles escolares, se reciben alimentos no perecederos y productos de limpieza, considerados fundamentales para el funcionamiento diario de las escuelas.

La campaña solidaria continuará durante las próximas semanas con el objetivo de garantizar que los estudiantes puedan contar con los recursos necesarios para el ciclo lectivo 2026. Elonce.com