Con un gol del entrerriano Renzo Tesuri, River perdió 1-0 con Atlético Tucumán en el Monumental

River no hizo pie en el partido y cayó 1-0 con Atlético Tucumán en su última presentación en la Zona B del Torneo Apertura. El entrerriano Renzo Tesuri anotó el único gol del partido.
River jugó mal, no aprovechó sus chances y terminó cayendo 1-0 con Atlético Tucumán a raíz del gol del entrerriano Renzo Tesuri, a los 22 minutos de la etapa inicial.
Eduardo Coudet sumó su segunda derrota en su ciclo como entrenador del Millonario –la primera fue ante Boca- y ahora mismo estaría viéndose las caras con San Lorenzo de Almagro en los octavos de final del Torneo Apertura.
El Decano, que ya había quedado eliminado, logró cerrar la fase regular con un triunfo que le permite soñar con un mejor segundo semestre para evitar el descenso.
Seguí las incidencias:
¡FINAL DEL PARTIDO!
48’ST: Juanfer Quintero intentó de zurda
En una de las últimas acciones del partido, el colombiano engancho para su perfil y remató desde la puerta del área; atento estuvo Ingolotti para controlar.
45’ST: se juegan siete minutos más
43’ST: se salvó River Plate
Laméndola se perdió un gol increíble sobre el final del partido.
40’ST: todo River Plate pide penal por mano
Maxi Salas reclamó por un contacto del codo del Loco Díaz con la pelota, pero no fue suficiente para que se cobre pena máxima.
27’ST: Lautaro Rivero intentó de cabeza
Juanfer Quintero envió un centro preciso que el zaguero de River Plate conectó, desviado.
21’ST: el travesaño le negó el gol a River Plate
Otra vez, Maxi Salas, de cabeza, pudo empatarlo pero la pelota pegó en el poste.
20’ST: cambio en River Plate
Ingresa Juan Fernando Quintero en lugar de Tomás Galván.
19’ST: River Plate llevó peligro con Salas
Si bien la jugada en el final se ensució, el delantero tomó un rebote y le pegó con dificultad. El Millonario ya hace los méritos para empatarlo.
11’ST: Kendry Páez tuvo el empate para River Plate
Tras un error de Atlético Tucumán por un mal pase del Loco Díaz, Pereyra hizo una buena jugada en el área rival y tocó para el ecuatoriano, quien remató forzado al gol y justo atajó Ingolotti.
1’ST: River Plate casi lo empata con la primera que tocó Pereyra
Tras una gran jugada del juvenil, que enganchó y remató en la puerta del área, la pelota salió apenas desviada.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: Santiago Beltrán evitó el segundo de Atlético Tucumán
Tras una excelente contragolpe de Laméndola, el Loco Díaz definió frente al arquero de River Plate, que trepó de manera brillante.
38 minutos: por un blooper de Ingolotti casi convierte River
Tras una mala salida del arquero de Atlético Tucumán, Subiabre hizo un rodeo y le pegó por encima. La pelota se fue apenas desviada.
27 minutos: Pezzella también tuvo su chance
Luego del tiro de esquina y una desatención defensiva de Atlético Tucumán, el defensor se topó con la pelota y no pudo afirmarse para definir con el arco desguarnecido.
26 minutos: Ruberto tuvo el gol, pero lo tapó Ingolotti
Tras una jugada en velocidad de Colidio ante tres rivales, el juvenil de River Plate recibió dentro del área, enganchó y remató. Atento estuvo el arquero de Atlético Tucumán para desviar al córner.
18 minutos: ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!
Tras una excelente jugada por izquierda de Franco Nicola ante Pezzella, el delantero lanzó un centro al segundo palo para la aparición en soledad de Maximiliano Villa, quien pifió en su disparo y le dejó servida la pelota a Renzo Tesuri para convertir el primero.
¡PEGÓ EL DECANO! Franco Nicola pintó a Pezzella, tiró el centro y la pelota le llegó a Tesuri, que marcó el primero de Atlético Tucumán vs. River en el Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mk6YFX7uyt— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
14 minutos: milagro en el área de Atlético Tucumán
Un remate de Colidio dejó boyando la pelota a Maximiliano Meza de frente al arco, que le pegó de primera y volvió a ser bloquedo.
9 minutos: gol de Atlético Tucumán anulado por offside
Tras un disparo de Tesuri, el Loco Díaz la desvío en el camino, pero se encontraba en una posición indebida.
6 minutos: Fabricio Bustos tuvo el primero de River
Luego de una buena triangulación y de ensayar dos paredes, el lateral derecho del Millonario remató desde la puerta del área, desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Colidio.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Ezequiel Godoy, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.