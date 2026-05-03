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Deportes Fecha 12

Patronato venció 2-1 a Nueva Chicago y lleva cuatro partidos sin derrotas

Patronato venció 2-1 a Nueva Chicago en el Grella y extendió su buen momento en la Primera Nacional con cuatro partidos sin derrotas.

3 de Mayo de 2026
El elenco de Paraná se reencontró con la victoria en casa.
El elenco de Paraná se reencontró con la victoria en casa. Foto: Patronato.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato venció 2-1 a Nueva Chicago en el Grella y extendió su buen momento en la Primera Nacional con cuatro partidos sin derrotas.

Patronato venció 2-1 a Nueva Chicago este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y extendió su racha positiva en la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto de Paraná acumula cuatro partidos sin derrotas y se acerca a la zona de Reducido en la Zona B.

 

Patronato 2-1 Nueva Chicago | Primera Nacional | Fecha 12 (Zona B)

 

El equipo dirigido por el cuerpo técnico local mostró eficacia en los momentos clave del encuentro y logró imponerse con goles de Maximiliano Rueda y Hernán Rivero. El descuento de la visita fue convertido por Ambrogio, en un tramo del partido donde Chicago intentó reaccionar sin éxito suficiente para igualar el marcador.

 

Con este triunfo, Patronato alcanzó los 13 puntos y quedó a solo una unidad de los puestos de clasificación al Reducido, consolidando una mejoría en su rendimiento general dentro del torneo.

 

Un primer tiempo eficaz y contundente

 

El desarrollo del partido fue parejo en los primeros minutos, con llegadas para ambos equipos y un juego disputado en la mitad de la cancha. Sin embargo, Patronato supo aprovechar mejor sus oportunidades a medida que avanzó la primera etapa.

 

El remate de Maxi Rueda que abri&oacute; el partido. Foto: Patronato.
El remate de Maxi Rueda que abrió el partido. Foto: Patronato.

 

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos con un gran remate de Maximiliano Rueda tras un tiro de esquina, inatajable para el arquero rival. Ese gol le dio mayor confianza al conjunto local, que comenzó a manejar los tiempos del partido.

 

Pocos minutos después, el equipo amplió la ventaja. Tras una jugada ofensiva que incluyó un remate de Rueda al travesaño y una segunda acción en el área, Hernán Rivero apareció para marcar el 2-0 que llevó tranquilidad al descanso.

 

Reacción de Chicago y control de Patronato

 

En el inicio del complemento, Nueva Chicago salió decidido a buscar el descuento y generó algunas situaciones claras, aunque sin precisión en la definición. Patronato, por su parte, intentó mantener el orden defensivo y salir de contraataque.

 

El descuento llegó tras un centro preciso que encontró la cabeza de Ambrogio, quien logró vencer a la defensa local y descontar para la visita. El gol generó incertidumbre en el tramo final del partido.

 

Foto: Patronato.
Foto: Patronato.

 

Sin embargo, Patronato logró sostener la ventaja con solidez defensiva y algunas respuestas ofensivas que pudieron haber ampliado la diferencia, aunque no estuvieron finos en la definición.

 

Un cierre con chances y una victoria clave

 

En los minutos finales, ambos equipos tuvieron oportunidades. Patronato estuvo cerca del tercero en varias ocasiones, pero el arquero rival y la falta de precisión evitaron una diferencia mayor.

 

Foto: Patronato.
Foto: Patronato.

 

Nueva Chicago también intentó llegar al empate, pero no logró superar la resistencia del conjunto de Paraná, que defendió con orden hasta el pitazo final.

Finalmente, Patronato venció 2-1 a Nueva Chicago y ratificó su buen momento en el torneo, quedando cerca de los puestos de Reducido y con la mirada puesta en su próximo compromiso ante San Martín de San Juan, en condición de visitante.

Temas:

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