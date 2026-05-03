Colapinto terminó octavo en el GP de Miami e igualó su mejor resultado en Fórmula 1

El argentino completó una carrera fenomenal para sumar cuatro puntos con Alpine. Andrea Kimi Antonelli concretó su tercera victoria al hilo y se asentó como el líder del campeonato.
Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en los Estados Unidos. Lando Norris quedó segundo y su compañero de McLaren Oscar Piastri completó el podio. Charles Leclerc realizó un trompo en la última vuelta y cayó hasta el sexto lugar, por debajo de George Russell y Max Verstappen.
Franco Colapinto completó una impresionante actuación para terminar octavo con su Alpine e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1.
La caótica largada del GP de Miami de F1
🔥 ¡QUÉ LARGADA! Charles Leclerc lidera el #MiamiGP, Verstappen dio trompos y hasta Colapinto sumó puestos luchando con Hamilton. ▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/h4jvNGya1T— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 3, 2026
Cabe mencionar que el piloto oriundo de Pilar repitió su mejor registro histórico en clasificación, igualando el octavo puesto conseguido en Bakú en 2024, aunque en aquella oportunidad lo había logrado con Williams. En esta ocasión, marcó un tiempo de 1:28.762 que le permitió ubicarse en la cuarta fila, por delante de su compañero Pierre Gasly, quien partió desde la décima colocación. El rendimiento del equipo francés mostró una mejora significativa, ya que ambos monoplazas accedieron a la Q3, algo que no ocurría desde el Gran Premio de España de 2024.
La clasificación tuvo momentos destacados para el argentino, quien superó sin inconvenientes la Q1 y avanzó con solidez a las instancias decisivas, dejando atrás a pilotos de renombre como Fernando Alonso. La actuación generó entusiasmo entre los seguidores, especialmente tras su festejo por radio al confirmar el pase a la última tanda clasificatoria.
Durante el fin de semana, Colapinto también disputó la carrera Sprint, donde finalizó en la décima posición tras un toque en la largada con Max Verstappen. A pesar de ese incidente, el balance general fue positivo para el argentino, que mostró ritmo competitivo en un circuito exigente.
En la carrera principal, el desarrollo tuvo un incidente importante para Alpine: Gasly debió abandonar en la sexta vuelta tras un fuerte choque con Liam Lawson. El piloto francés logró salir por sus propios medios, sin consecuencias físicas, lo que llevó tranquilidad al equipo.
La pole position quedó en manos del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien lideró la primera fila acompañado por Verstappen, en una grilla que anticipó una competencia intensa.
La carrera fue adelantada a las 14 (hora argentina) por decisión de la Federación Internacional del Automóvil, tras pronósticos de lluvias intensas en Florida. La medida buscó garantizar el normal desarrollo del evento y priorizar la seguridad de pilotos y equipos.
Con este escenario, Colapinto afronta una oportunidad clave para consolidarse en la categoría y comenzar a sumar unidades, en una temporada donde su evolución y la del equipo generan expectativas crecientes entre los fanáticos del automovilismo argentino.