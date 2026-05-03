Ke Personajes presenta su nuevo álbum con una preescucha en la plaza de Concepción del Uruguay

La banda de cumbia Ke Personajes anunció una presentación especial en Concepción del Uruguay para dar a conocer parte de su nuevo álbum “Corazón ausente”. La actividad se desarrollará este domingo a las 16:30 en la Plaza General Francisco Ramírez, donde el grupo anticipó un show breve, de unos 20 minutos, pensado como una preescucha exclusiva para sus seguidores.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales y replicado por el cantante Emanuel Noir, lo que generó una rápida convocatoria de fanáticos que comenzaron a acercarse al centro de la ciudad para participar del evento. Desde la banda señalaron que será un momento de “goce y baile”, en el marco de la presentación de su nuevo material discográfico, publicó La Pirámide.

Ke Personajes se consolidó en los últimos años como uno de los grupos más convocantes de la escena musical argentina, con una propuesta que combina cumbia, música popular y una fuerte conexión con el público. La preescucha en espacio público forma parte de la estrategia de lanzamiento del disco, que busca acercar las nuevas canciones a los seguidores de manera directa.

El líder de la banda, Emanuel Noir, es una de las figuras centrales del fenómeno. Nacido en Entre Ríos, el cantante construyó una historia personal marcada por dificultades y superación, que se refleja en sus interpretaciones y en el vínculo cercano con su público. Su estilo vocal y su presencia escénica fueron claves en el crecimiento del grupo, que pasó de presentaciones locales a escenarios multitudinarios en todo el país y el exterior.

Con este nuevo lanzamiento, la banda continúa ampliando su repertorio y reafirma su lugar dentro de la música popular argentina, en un contexto de fuerte crecimiento y reconocimiento a nivel nacional.