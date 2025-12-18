Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, lanzó su tema con un mensaje de superación

Ke Personajes lanzó el sencillo “Recordatorio”, una canción compuesta por Emanuel Noir en la que plasmó su testimonio de superación personal. El tema contó con la producción musical de Martín Kano y un amplio equipo de músicos y técnicos.
Ke Personajes presentó “Recordatorio”, un nuevo sencillo que funcionó como testimonio personal de su cantante y compositor Emanuel Noir, quien reflejó en la canción su proceso de superación y transformación. El tema fue producido musicalmente por Martín Kano, quien también estuvo a cargo de la mezcla y masterización en estéreo y Dolby Atmos, junto con la coproducción de Sebastián Wozniuk.
Según relató Kano, el trabajo surgió a partir de un contacto directo con el vocalista. “Cuando recibí el mensaje de Ema que necesitaba hablar conmigo, la verdad que me sorprendió. Me dijo que tenía una canción y que creía que era la persona indicada para poder trabajarla”, recordó el productor. Al día siguiente recibió la maqueta y comenzó a desarrollar la producción musical.
El proceso tuvo características poco habituales. “Generalmente uno trabaja en la producción musical y hace dos versiones mínimo. Y que haya quedado con la primera versión fue muy reconfortante para mí”, explicó Kano. Además, destacó que la voz que quedó en la canción fue la grabada originalmente por Noir. “La interpretación de Ema quedó intacta de la versión original. Eso jamás me pasó en mis 20 años de carrera”, añadió.
Grabación y equipo artístico
En la grabación de “Recordatorio” participaron numerosos músicos. Cristian Borneo, baterista de Petra, estuvo a cargo de la batería; Magui Azogue participó en teclados; Nanya Ijeh Samsam y Emmanuel Onubuogu realizaron los coros. La orquesta fue dirigida por Sergio Cuquejo e integrada por Rodolfo Britoz, Erica Zelada, Víctor Romero, Oscar Ortellado, Alfredo Yahari, Esmilce Godoy y Pedro Sosa en violines; Derlis Ferreira y Lise Ortiz en viola; y Santiago Olmedo y Héctor Rodríguez en cello.
La ingeniería de sonido se realizó en Spirit And Sound Studio, en Asunción del Paraguay, con Sergio Cuquejo y Marcelo Cuquejo, mientras que Ninfa López estuvo a cargo del archivo del material.
El mensaje detrás de la canción
Durante una entrevista en el programa “Seres Libres”, conducido por Gastón Pauls, Emanuel Noir se refirió al significado de la canción y al proceso personal que atravesó. “La música cristiana que apunto, amo y me apasiona, es como un pequeño regalo de todo lo que Dios hizo en mí”, expresó el cantante.
En ese marco, destacó el rol de su entorno cercano. “El apoyo que tengo de los chicos de la banda, porque gracias a Dios ninguno consume. Si no, yo no hubiese tenido fin”, señaló. Además, reflexionó sobre su fe: “Dios es lo que todos necesitamos en nuestro interior. Cuando vos crees realmente, todo sucede”.
Trayectoria de la banda
Ke Personajes es una banda de cumbia argentina formada en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por un grupo de amigos unidos por la música. Su propuesta combinó la cumbia tradicional con elementos de otros géneros, lo que le permitió alcanzar públicos diversos.
El proyecto se consolidó con la viralización de versiones en cumbia como “Adiós Amor” y “Oye Mujer”, que impulsaron su llegada a la masividad. Luego se sumaron canciones como “Pobre Corazón”, “Cómo Estás”, “Un Finde”, “Ojitos Rojos” y “Ya No Vuelvas”, además de reinterpretaciones de clásicos como “Bohemian Rhapsody” y “My Immortal”.
Con “Recordatorio”, Ke Personajes sumó una nueva producción a su repertorio, marcada por un mensaje personal y una impronta testimonial que reflejó el recorrido de Emanuel Noir y la identidad actual del grupo.