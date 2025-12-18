Gabriela Sabatini tomó una drástica decisión con Ova y Catherine Fulop

La extenista sorprendió al confirmar su determinación de cortar vínculos con su hermano Ova y su cuñada Catherine Fulop, aunque mantiene la relación con su sobrina Oriana.
Gabriela Sabatini regresó a la Argentina después de varios años de ausencia, pero su visita no estuvo exenta de polémica. En medio de su regreso, se reveló que la extenista tomó una drástica decisión respecto a su familia: ha decidido cortar la comunicación con su hermano, Ova Sabatini, y su cuñada, Catherine Fulop.
Este conflicto familiar se remonta a hace años y ha sido una de las fuentes de angustia para Gabriela, quien, aunque mantiene la relación con su sobrina Oriana, ha dejado en claro que no desea saber nada más de los otros miembros de su familia.
El regreso de Gaby al país, que generó mucha expectativa en los medios, rápidamente volvió a poner sobre la mesa el tema del distanciamiento con su hermano y su cuñada. Según el programa "A la Tarde", Gabriela estaría dispuesta a reconsiderar su vínculo con Oriana, la hija de Ova y Fulop, pero no con ellos. La noticia cayó como un balde de agua fría, ya que no solo resalta la frialdad en la relación familiar, sino que también muestra la firmeza de Gabriela en su decisión.
El distanciamiento tras la muerte de sus padres
El conflicto entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova viene de lejos, y según explicaron varios periodistas, tiene sus raíces en la muerte de sus padres. Este trágico suceso parece haber sido un punto de quiebre en la relación entre los hermanos, que hasta el momento no han logrado superar la grieta. La situación se volvió aún más evidente cuando Oriana Sabatini, la hija de Ova, anunció su embarazo junto a Paulo Dybala. En ese entonces, Gabriela no solo no felicitó a su sobrina, sino que también estuvo ausente en su boda, un gesto que muchos interpretaron como la confirmación de que la distancia entre ambos era definitiva.
El periodista Santiago Sposato, en su intervención en "A la Tarde", mencionó que el distanciamiento sigue siendo palpable. “Por lo que uno puede inferir, sigue dolido”, expresó, haciendo referencia a la falta de respuestas públicas y a la naturaleza medida de los comentarios de Ova cada vez que se toca el tema de la relación familiar. Las declaraciones de Ova también han sido escasas y siempre cercanas a la evasión del tema, lo que ha dejado claro que, por el momento, no hay posibilidad de reconciliación.
Gabriela Sabatini se cierra a la reconciliación
El periodista Daniel Fava fue quien finalmente dio la noticia que confirmó la decisión de Gabriela. Según sus palabras, “salvo con su sobrina, con quien podría reconsiderar su relación, es una decisión tomada de Gabriela Sabatini la de no tener nunca más vínculo con su familia”. Esta declaración subraya la postura firme de la extenista, quien parece haber cerrado completamente la puerta a un posible acercamiento con su hermano Ova y su cuñada Catherine Fulop. En cambio, la relación con su sobrina Oriana podría seguir adelante, aunque se mantiene incierta. (Con información de Ciudad Magazine)