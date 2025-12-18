Aseguraron que hay “más movimiento” en la compra de frutas y verduras para las fiestas de fin de año

REDACCIÓN ELONCE
En vísperas de las fiestas de fin de año, el Mercado "El Charrúa" se muestra estable en cuanto a precios y oferta de productos. Según Humberto Brandolín, presidente del mercado, las frutas y verduras mantienen precios equilibrados, con algunas excepciones.
"La situación para este año es buena, hay mucha producción, mucha mercadería", comentó Brandolín al ser consultado sobre el panorama actual. A diferencia de otros años, no se han registrado aumentos explosivos en los precios, y los productos básicos como lechuga, cebolla y papa se mantienen a precios accesibles. Sin embargo, algunos productos han experimentado variaciones, principalmente debido a factores estacionales.
Precios y demanda: un año más estable para el sector
Los productos que más destacan por su estabilidad son aquellos de la estación, como las lechugas, los tomates y las hortalizas. En cuanto a las frutas, el durazno ha tenido un año algo irregular, pero ya se está estabilizando. "Durazno tiene una tendencia a estabilizarse en un precio más para abajo que para arriba", señaló Brandolín, destacando que la oferta de esta fruta es casi del 90% de la producción esperada. Por su parte, la banana sigue escasa, aunque su precio ha permanecido constante en los últimos meses.
A pesar de algunos inconvenientes en la producción, especialmente en la ciruela, donde ha habido un faltante debido a una cosecha deficiente, la situación general parece controlada. "La ciruela va a tener faltante, todo lo que es Mendoza tiene un inconveniente de producción", agregó Brandolín. Aunque se esperaba una mejor cosecha, la falta de frutas no parece ser un problema generalizado para el mercado.
El impacto de las fiestas en el mercado: un aumento en la demanda
Con las fiestas de fin de año acercándose, el mercado empieza a notar un aumento en la demanda de frutas y verduras. Brandolín explicó que, desde mediados de noviembre, el clima caluroso ha acelerado la entrada de productos frescos, lo que también ha generado más movimiento en los pasillos del mercado. "Hay más demanda, por ende, más movimiento acá. Siempre pasa, nosotros le decimos que viene la temporada fuerte", detalló el presidente del mercado.
A pesar de este incremento en la demanda, no se han observado cambios significativos en la presencia de nuevos vendedores o mayor competencia. Según Brandolín, "no hemos notado, por lo menos nosotros, que aparezcan nuevos verduleros o personas que se estén sumando al mercado". Esto contrasta con los periodos de crisis previos, como la pandemia, cuando muchos nuevos comerciantes comenzaron a aparecer.