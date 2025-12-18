 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Se desempeña en la Facultad de Ciencias de la Educación

Docente está internada tras choque y piden ayuda para cubrir gastos de rehabilitación

La docente e investigadora sufrió un accidente vial el sábado 6 de diciembre y permanece internada en el Hospital San Martín. Está fuera de peligro, pero deberá atravesar un proceso de rehabilitación y al comunidad solicita ayuda.

18 de Diciembre de 2025
Karen Gareis
Karen Gareis

Una docente universitaria., de la Facultad de Ciencias de la Educción – UNER-, permanece internada luego de haber sufrido un siniestro vial y, ante la complejidad del tratamiento que debe afrontar, se inició una colecta solidaria para colaborar con los gastos médicos y de rehabilitación.

 

El accidente ocurrió el sábado 6 de diciembre y tuvo como protagonista a Karen Gareis, docente e investigadora, quien como consecuencia del choque debió ser hospitalizada. Actualmente se encontraba internada en el Hospital San Martín.

 

De acuerdo a la información difundida, la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque su recuperación demandará intervenciones quirúrgicas y un período prolongado de rehabilitación.

Karen Gareis
Karen Gareis

Colecta solidaria para acompañar la recuperación

Frente a este escenario, familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria comenzaron una recaudación solidaria para acompañar el proceso de recuperación de la docente. La ayuda económica es fundamental para afrontar los costos asociados a la atención médica.

 

Según se explicó, la cobertura de salud de Gareis se encontraba interrumpida debido a su condición de becaria doctoral del Conicet, lo que incrementaba la necesidad de colaboración para cubrir gastos de tratamientos, cirugías y rehabilitación.

 

Quienes desearan colaborar podían hacerlo mediante transferencias al alias karen.gareis5, habilitado especialmente para la colecta solidaria.

Temas:

Accidente vial CONICET Karen Gareis
