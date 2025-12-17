Media sanción de la ley para prevenir muertes por reacciones alérgicas: el agradecimiento de los padres de Matías Colaprete

La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de ley orientado a mejorar la respuesta del sistema de salud ante emergencias por anafilaxia. La iniciativa fue impulsada por los padres de Matías Colaprete, un vecino de Paraná que falleció tras sufrir una reacción alérgica grave a la picadura de una abeja.

Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías, explicaron a Elonce que el proyecto nació a partir de la experiencia atravesada tras la muerte de su hijo. “Desde la muerte de Mati siempre pensamos en qué hubiera hecho, qué hubiera querido Matías, porque él siempre pensaba en el otro”, expresaron.

Según relataron, el anteproyecto fue presentado en junio luego de un extenso trabajo. “Escribimos, corregimos, consultamos amigos abogados y médicos. No fue un camino fácil, sufrimos mucho, pero nunca bajamos los brazos”, señalaron.

Una ley más amplia y con protocolos

El proyecto inicial se transformó durante su tratamiento legislativo. “Tuvo su broche final con la media sanción y salió una ley más amplia, mucho mejor trabajada”, explicaron, tras detallar que se incorporaron aportes del Ministerio de Salud, directores de hospitales y especialistas.

Matías Colaprete

Uno de los ejes centrales de la norma fue la elaboración de un protocolo de actuación inmediata. “Es clave la actuación inmediata en los casos de anafilaxia, como sufrió nuestro hijo”, indicaron.

Según explicaron, la ley dejó de centrarse solo en natatorios para abarcar la emergentología en general. “Será para que las personas, ante una situación de riesgo de vida, tengan el primer salvavidas a través de un protocolo que permita estabilizarlas”, señaló Daniel.

Capacitación y aplicación en hospitales

Otro de los puntos destacados fue la capacitación del personal de salud. “Uno de los ejes que plantea la ampliación de la ley es la capacitación”, explicaron.

En ese sentido, relataron que, tras la media sanción, se anunció el inicio de capacitaciones a los 164 hospitales de la provincia, previsto para este lunes.

Los padres destacaron el acompañamiento legislativo y sanitario durante el proceso. “Es el trabajo conjunto de muchos actores. La diputada Gladys Salinas estuvo acompañando incluso atravesando un momento difícil de salud”, señalaron.

Media sanción de la ley para prevenir muertes por reacciones alérgicas: el agradecimiento de los padres de Matías Colaprete

Finalmente, expresaron que la media sanción representó un momento de profunda emoción. “Fue una jornada de alegría y felicidad, pero también de profunda emoción. Creemos que si esto se aplica como corresponde, se puede dar respuesta a personas que sufran un shock anafiláctico”, concluyeron.

El hecho que impulsó la iniciativa

Visiblemente acongojada, Noemí explicó cómo ocurrió el episodio del 28 de Diciembre de 2024 que derivó en la muerte de Matías, durante un encuentro familiar en el Club Interprofesional. "Después de comer, fuimos a la pileta y lo picó una abeja. Salió y dijo ‘no puedo respirar, me muero’ y se cayó de rodillas”, recordó.

Relató que, pese a la presencia de un médico, no había los elementos necesarios para una respuesta inmediata. “Había un desfibrilador bajo llave y la ambulancia no tenía oxígeno ni condiciones adecuadas”, indicó. Matías falleció durante el traslado.

Los padres señalaron que esa situación dejó en evidencia falencias en la respuesta ante emergencias. “Nos dimos cuenta que el sistema de salud, tanto público como privado, tenía muchas falencias”, afirmaron.