El Senado debate la reforma laboral: el secretario de Trabajo defendió el proyecto

En un movimiento parlamentario que promete marcar el final de 2025, el Senado puso en marcha este miércoles el tratamiento en comisiones de los proyectos de reforma laboral y una reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares.

Las comisiones de Trabajo, Presupuesto, Minería y Ambiente del Senado iniciaron el tratamiento simultáneo de ambos proyectos con un cronograma que prevé exposiciones durante la semana y el objetivo oficialista de llevarlos al recinto el 26 de diciembre.

La jornada arrancó con cuatro encuentros constitutivos para definir autoridades y componer las comisiones que tendrán sobre la mesa estas iniciativas. Entre los nombres que se perfilaron, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, asumió la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un lugar estratégico para la discusión del proyecto laboral. A partir de ahí, también se formaron los equipos de Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Cordero defendió el proyecto

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, afirmó que el proyecto de reforma laboral conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que fue un pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“El proyecto de ley es equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de Sandra Pettovello para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, dijo Cordero.

El funcionario nacional expuso este miércoles en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, que preside la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrrich.

Según Cordero, en otro tramo de la defensa de la iniciativa enviada por el Gobierno nacional, “para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla”.

“La imposición no forma parte de la libertad de la contratación; y la libertad de la contratación tiene que tener reglas claras. Reglas que permitan que haya un fomento, y no un estancamiento”, agregó.

