Estacionamiento medido en Paraná: qué implica la inclusión de tarjeteros registrados al sistema

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó en la sesión de este miércoles la ordenanza que crea el sistema de estacionamiento medido; durante el debate parlamentario, se modificó el artículo 4º y, de este modo, se abre la posibilidad de incorporar a los tarjeteros registrados al nuevo esquema. La ordenanza no contó con el acompañamiento del Bloque de Juntos por Entre Ríos ni de La Libertad Avanza.

“El funcionamiento del estacionamiento medido podrá llevarse adelante mediante un esquema integrado compuesto por medios tecnológicos previstos en la presente ordenanza y su reglamentación, y trabajadores tarjeteros registrados quienes tendrán a su cargo la ejecución y fiscalización del sistema”, especifica el artículo que fue modificado tras el pedido del concejal Emiliano Gómez Tutau (Más para Entre Ríos-PJ).

Tras el debate, Gómez Tutau brindó detalles sobre las modificaciones incorporadas a la normativa; y explicó que "el sistema de estacionamiento medido fue pensado como parte de un plan integral de movilidad urbana de la ciudad, que es un esquema de incentivo para recuperar el boleto del transporte público de pasajeros”. En ese sentido, recordó que “el corte de boleto era de dos millones de pesos y hoy no llega ni a 600 mil pesos”.

Modificaciones tras el debate en el HCD

Durante el tratamiento del proyecto, uno de los puntos más cuestionados fue un artículo que finalmente se modificó. Gómez Tutau explicó que el cambio se dio luego de escuchar a distintos sectores en el ámbito institucional del Concejo. “Se abrió el Instituto de Voz y Opinión Ciudadana por el que pasaron diferentes sectores de tarjeteros y la representante de la Asamblea Vecinalista, Alicia Glausser, quienes plantearon una visión vinculada a los componentes tecnológicos del proyecto”, relató.

Los tarjeteros presentes en la sesión del HCD de Paraná (foto Elonce)

Según detalló, los trabajadores solicitaron que se los reconozca de manera específica dentro de la normativa. “Pedían que se especifique y se categorice no como persona humana, sino como trabajadores tarjeteros registrados”, afirmó.

El concejal indicó que, tras un cuarto intermedio, se resolvió modificar el artículo 4 de la ordenanza. “La modificación de persona humana a trabajadores tarjeteros registrados le iba a llevar tranquilidad no solamente a los trabajadores, sino también fundamentalmente a los vecinos de la ciudad”, explicó.

Tecnología, control y ordenamiento del espacio público

Otro de los aspectos centrales de la ordenanza fue la incorporación de tecnología al sistema. Gómez Tutau precisó que se buscó eliminar el uso de dinero en efectivo. “La normativa incorpora tecnología para que no haya más transacciones en moneda física, sino que se pueda utilizar una aplicación para el uso del espacio público al estacionar”, señaló.

Además, explicó que los actuales tarjeteros pasarán a cumplir un rol de fiscalización. “Los que hoy se dicen tarjeteros van a ser fiscalizadores de este sistema y van a poder hacer el mantenimiento de la planificación del estacionamiento medido”, afirmó.

Qué establece la ordenanza del estacionamiento medido aprobada por el Concejo

El edil también aclaró que el nuevo esquema definió claramente las zonas donde se aplicará el cobro. “Se crean las distintas áreas o calles donde va a haber estacionamiento medido y donde no. Por ejemplo, hoy muchos piensan que en Parque Urquiza se paga y eso no es así”, indicó.

Según sostuvo, el sistema apuntó a brindar “garantía, claridad y transparencia” tanto para los usuarios como para el Estado.

Rol de los tarjeteros y próximos pasos

En relación con los ingresos de los trabajadores, Gómez Tutau explicó que el modo de contratación quedó abierto. “Hay una planificación vinculada al modo de contratar que van a tener, si articulan un modo asociativo, a través de una cooperativa, o una vinculación particular”, detalló.

“Eso va a quedar a voluntad del marco asociativo que ellos quieran llevar adelante. Somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar el gremio”, expresó al aclarar que esa definición dependerá de los propios trabajadores.

Concejal Emiliano Gómez Tutau (Más para Entre Ríos-PJ) (foto Elonce)

Finalmente, se refirió a los tiempos de implementación del sistema y al proceso licitatorio. “La ordenanza aprobada es el marco general y una herramienta fundamental dentro del proyecto de movilidad urbana”, señaló. En ese marco, sostuvo que la intención fue que el sistema esté operativo en coincidencia con el incremento de la demanda del transporte público. “Si en marzo arrancamos fuertemente con la demanda del transporte público, este sistema tiene que estar funcionando para descongestionar y ordenar el casco céntrico”, concluyó.