Aprobaron el proyecto de estacionamiento medido e incluyeron un pedido de tarjeteros

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles la ordenanza marco que habilita la creación de un nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad. La iniciativa fue elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal y establece las bases legales para que el Ejecutivo definiera, en una etapa posterior, las características concretas del esquema de cobro, su modalidad de aplicación y el alcance territorial.

Durante la sesión, el concejal Emiliano Gómez Tutau (Más para Entre Ríos-PJ) solicitó al HCD la modificación del artículo 4 y cambiar la palabra “persona física” por “tarjeteros registrados”, que era el punto que había generado el rechazo de los trabajadores. En tanto, el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín adelantó que los bloques Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza no iban a acompañar la iniciativa.

Los tarjeteros presentes en la sesión del HCD de Paraná (foto Elonce)

“El funcionamiento del estacionamiento medido podrá llevarse adelante mediante un esquema integrado compuesto por medios tecnológicos previstos en la presente ordenanza y su reglamentación, y trabajadores tarjeteros registrados quienes tendrán a su cargo la ejecución y fiscalización del sistema”, especifica el artículo que fue modificado.

Y posteriormente fue aprobado por mayoría, sin el acompañamiento de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza y ante el aplauso de los tarjeteros que habían colmado el recinto, quienes celebraron el cambio introducido.

Paulín hizo hincapié en el término “podrá” del artículo 4º, dejando en claro que el nuevo sistema abrirá la posibilidad de que haya un esquema integrado por medios tecnológicos y tarjeteros, pero no determina necesariamente que el sistema mixto será una obligación.

Luego, el concejal Tutau destacó “el reconocimiento para los trabajadores tarjeteros que lograron la conquista de poder estar incluidos en un marco normativo que los integra al espacio público” y resaltó que “esta ordenanza cuida a los trabajadores”.

Finalmente, Fernando Quinodoz (Más para Entre Ríos-PJ) destacó que “esta ordenanza mira al otro, mira a la sociedad en su conjunto y permite que esta ciudad sea más justa”.

Voz ciudadana

En la sesión de este miércoles y antes de la aprobación del proyecto se había otorgado el espacio de voz ciudadana a la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, cuya representante -Alicia Glausser- había cuestionado el proyecto de ordenanza del Ejecutivo que impulsa la implementación de un nuevo sistema de estacionamiento medido y había expresado su preocupación por la situación de los tarjeteros en la ciudad, que quedan fuera del nuevo esquema.

Luego tomó la palabra una tarjetera que sostuvo que están de acuerdo con la incorporación de la tecnología, pero que necesitan “seguir trabajando”

“Piensen que somos casi 170 las personas que quedamos en la calle”, enfatizó. Luego se anunció la modificación del artículo 4º que finalmente integra a los tarjeteros al nuevo sistema.

¿De qué se trata el proyecto?

El proyecto establece que el Sistema de Estacionamiento Medido busca organizar la ocupación de la vía pública para el estacionamiento vehicular, regular el derecho a su uso mediante el pago, y establecer mecanismos de control de infracciones.

El sistema podrá funcionar de lunes a sábado durante un máximo de doce horas diarias, y no operará los días domingos, feriados y días no laborables. El Departamento Ejecutivo Municipal determinará las franjas horarias de funcionamiento.

En cuanto al costo, el proyecto establece que el derecho de ocupación por hora no podrá ser inferior al 30% de un litro de nafta súper en el Automóvil Club Argentino de Paraná.

Este valor será fraccionable en 30 minutos y los pagos se realizarán exclusivamente a través de aplicaciones móviles, plataformas digitales u otros medios alternativos.

El proyecto prevé áreas de estacionamiento exclusivo para motos en espacios correctamente delimitados.

Dichas áreas estarán delimitadas por dársenas identificadas con señalización horizontal y vertical, para garantizar su sencillo reconocimiento por parte del usuario.

Por la ocupación de dársenas de estacionamiento en dichas áreas, el Departamento Ejecutivo podrá establecer el cobro de un derecho cuyo valor por hora no podrá ser inferior al 15% del precio de un litro de nafta súper en el Automóvil Club Argentino de la ciudad de Paraná.