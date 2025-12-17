Ordenanza marco del estacionamiento medido: esquema, costos y modalidad de implementación

El Concejo Deliberante de Paraná trata este miércoles la ordenanza marco que busca habilitar la creación de un nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad. La iniciativa fue elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal y establece las bases legales para que el Ejecutivo definiera, en una etapa posterior, las características concretas del esquema de cobro, su modalidad de aplicación y el alcance territorial.

Al respecto, el concejal de Más por Entre Ríos, Fernando Quinodoz, explicó a Elonce que la norma no fija un sistema específico, sino que brinda el marco regulatorio general. “Esta ordenanza no establece cómo será el sistema de estacionamiento medido, sino el marco para la creación de un sistema en la ciudad”, señaló.

Según detalló, la ordenanza faculta al Ejecutivo municipal a determinar los límites jurisdiccionales donde se aplicará el cobro, los horarios y el valor de la tarifa. En ese punto, precisó que se fija un parámetro mínimo: “Se establece un costo mínimo que es el 30% del valor de la nafta súper del Automóvil Club Argentino”, indicó.

Alcances del marco regulatorio

Quinodoz aclaró que la norma habilita distintas alternativas de implementación. “La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo municipal, que podrá ejercer el sistema por sí mismo o a través de terceros mediante un proceso licitatorio”, explicó. En ese sentido, comparó el esquema con el funcionamiento del transporte público de pasajeros, donde existe un marco general y luego se definen los detalles operativos.

Qué establece la ordenanza del nuevo sistema de estacionamiento medido en Paraná

El edil remarcó que el proyecto de ordenanza no determina cuántas calles estarán alcanzadas ni el tipo de tecnología que se utilizará. “Eso se va a establecer en el sistema mismo, más adelante. Puede ser un sistema de software, físico, pago con débito, aplicación, efectivo o mixto”, detalló. Todos esos aspectos, según indicó, se definirán una vez aprobada la normativa.

Respecto a los plazos, el concejal sostuvo que la norma cuenta con los votos necesarios para su aprobación. “Hoy se va a aprobar, si no fallan los cálculos, va a haber 10 votos”, afirmó. Tras la sanción, explicó que el texto deberá ser promulgado por el Ejecutivo, lo que estimó que ocurrirá en la semana siguiente, y que a partir de febrero podría comenzar el proceso de implementación o el diseño del nuevo sistema.

Respuesta al reclamo de tarjeteros

Durante la entrevista, Quinodoz también fue consultado por la preocupación manifestada por el sector de tarjeteros, quienes reclamaron ser nombrados explícitamente en la ordenanza. Al respecto, el concejal señaló que no corresponde incluir menciones específicas. “No corresponde en esta ordenanza nombrar a nadie, porque es un marco y no establece cómo va a ser el sistema”, expresó.

No obstante, indicó que el sector mantiene reuniones con distintas autoridades. “Los tarjeteros se han reunido con la intendenta, con funcionarios, con el Concejo Deliberante y han participado de las reuniones de comisión”, afirmó. En ese marco, sostuvo que se les transmitió que el sistema que se implemente “va a tener contemplada también la participación de ellos en algún rol”.

Diferencias con el sistema actual

Quinodoz explicó que el actual sistema de estacionamiento medido, basado en tarjetas, ya cuenta con un marco regulatorio vigente. La diferencia, señaló, radicó en que la nueva ordenanza habilitó la posibilidad de licitar el servicio para implementar un esquema distinto. “Nosotros modificamos esto y establecimos la posibilidad de licitar para que pueda implementarse otro sistema”, indicó.

Finalmente, fundamentó la decisión de separar el marco general de los detalles operativos. “Si todo se establece por ordenanza, cada modificación debe volver a pasar por el Concejo. En cambio, definir las características por decreto permite mayor agilidad ante cambios que la dinámica del sistema pueda requerir”, concluyó.