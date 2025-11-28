Estacionamiento Medido en Paraná: explicaron cómo funcionará, tarifas y formas de pago

REDACCIÓN ELONCE
La iniciativa, que tomó estado parlamentario, establece multiplicidad de formas de pago, delimita las zonas para estacionar y prohíbe cualquier cobro indebido. Confirmaron cómo se aplicarán los cobros y qué pasará con los tarjeteros, supo Elonce.
La Municipalidad de Paraná elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad. La iniciativa, firmada por la intendenta Rosario Romero, establece el pago electrónico, delimita las zonas alcanzadas y prohíbe cualquier cobro indebido.
Katherina Stickel, secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, explicó a Elonce que “se trata de un proyecto, de una iniciativa municipal, que hoy tomó estado parlamentario. Es parte de una política integral de movilidad. Planteamos una herramienta de ordenamiento, es una demanda de la ciudadanía”.
Mencionó que es parte de una “herramienta complementaria de lo que es el nuevo sistema de transporte de la ciudad y necesaria para lo que ha sido el crecimiento de la ciudad. Garantiza un mejor aprovechamiento del espacio público, del tiempo de quienes lo utilizan y evitan las dificultades que se generan, más que nada en horario pico, que tiene que ver con la falta de rotación permanente y la inexistencia de lugares para estacionar, sobre todo en el microcentro”.
El proyecto plantea, según adelantó, un sistema moderno, con multiplicidad de herramientas de pago (QR, billeteras virtuales, tarjetas de débito o crédito, y lugares de pago habilitados).
Aclaró que, si bien el proyecto es iniciativa del municipio, “en el HCD probablemente, producto del debate, surjan algunas modificaciones y se mantengan otras cuestiones. El espíritu del proyecto busca la facilidad en cuanto a la interacción del sistema y el usuario. Es necesario ordenar el espacio público y el acceso al mismo. Planteamos sistemas de control que sigan la trazabilidad del sistema, es decir, la cantidad de interacciones que se dan por minuto, la cantidad de horas, las zonas afectadas. Se busca otorgar transparencia y formalidad en el sistema, que es lo que no evidencia el sistema actual”.
Sobre el precio de la hora de estacionamiento, explicó que será el 30% del valor de un litro de nafta súper para el caso de los autos y de un 15% para las motos. “El sistema va a estar fraccionado en bloques de 30 minutos y según el día, y la zona también, puede ir variando esa tarifa”, agregó.
Florencia Gómez, subsecretaria de Seguridad Vial, por su parte, indicó que “la zona de estacionamiento actual va a ser parte del sistema, pero la idea es, de forma escalonada, ir agregando nuevas zonas que son foco de estacionamiento, donde hay demanda y se necesita ordenar. La idea es iniciar con el microcentro, que es la zona que hoy tenemos estacionamiento tarifado, y luego incluir otras”.
Consultadas sobre qué pasará con los tarjeteros, Stickel explicó: “mantuvimos reuniones previo a la incorporación del proyecto en el HCD. Con el Área de la Dirección de Estacionamiento Tarifado el contacto es diario, atendiendo a cuestiones operativas. Posteriormente también nos hemos reunido. Ellos tienen una pretensión muy firme, que es el hecho de estar incorporados dentro del sistema. La intendenta Rosario Romero planteó desde un principio que están comprendidos dentro del sistema y se busca dotar de herramientas de formalidad, que brinden transparencia y mayor control, para todas las partes que utilizan el sistema”.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las actas de infracción por falta de pago deberán estar respaldadas por fotografías o filmaciones donde se observe el dominio del vehículo, ubicación, fecha y hora. En ese sentido, Gómez señaló: “el mismo sistema va a contar con un móvil que va a permitir chequear que el usuario que está haciendo uso de la dársena esté cumpliendo y en qué condiciones está. En caso de que haya una infracción, se provee la imagen al centro de monitoreo para poder ejecutar la multa correspondiente”.
Además, Stickel aclaró que “el mismo software prevé el hecho de asignar la cantidad de tiempo correspondiente al pago que se realizó por la utilización del espacio. Los canales de control, primero, son los que brinda el mismo sistema. Paralelamente se cuenta con la participación de personal que, a través de los dispositivos móviles, harán la constatación, la cual se complementa con los datos que recepciona el sistema de control”.
El proyecto establece la prohibición absoluta de cobrar cualquier tipo de tarifa o gratificación por estacionar en la vía pública fuera de las áreas reguladas. “A partir de ahora son los legisladores los encargados de determinar cuál será la normativa que regulará el sistema. Entendemos que el proyecto se tratará en Sesiones Extraordinarias”, agregó. Elonce.com