Colectivo urbano, turismo y obras: los ejes de gestión de Santiago Halle

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, destacó a Elonce los avances en distintos sectores de la ciudad, incluyendo la modernización del transporte urbano, las obras estratégicas de infraestructura y las propuestas turísticas y culturales para la temporada de verano.

Transporte urbano: un cambio “exitoso”

En principio, se refirió a los avances en movilidad urbana. Sobre los nuevos colectivos urbanos en la ciudad, aseguró: “El transporte fue el gran tema del año en Paraná. El cambio ha sido exitoso y significa un gran paso de la ciudad. Asumimos el desafío para seguir mejorando. Hace años veníamos con esa deuda”.

Según Halle, el avance en el transporte refleja un compromiso con mejorar la movilidad de los vecinos y atender necesidades históricas que la ciudad arrastraba.

Además, destacó que la implementación de los nuevos colectivos urbanos es un ejemplo de cómo la planificación y la inversión coordinada pueden generar cambios concretos en la vida cotidiana de los paranaenses.

Turismo y disfrute de las playas

Respecto a la expectativa de la temporada de verano, Halle señaló: “Queremos aprovechar el Thompson y el río. Además, volvimos a ver al Municipal como un lugar de encuentro y disfrute”.

El funcionario resaltó la importancia de recuperar espacios públicos y playas como lugares de recreación y encuentro comunitario, promoviendo actividades seguras y atractivas para toda la familia.

Obras estratégicas en infraestructura

Sobre las obras del sistema de distribución de agua de Avenida Ramírez, Halle explicó: “Ha avanzado muy bien. Tenemos un problema de distribución, no de generación o potabilización. Existen cañerías viejas y pérdidas. Por eso hemos buscado financiamiento internacional para empezar a sanear. Y seguimos haciéndolo más para continuar con obras estratégicas que exceden a la gestión”, afirmó.

El jefe de Gabinete enfatizó que estas intervenciones son fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad y planificar desarrollos a largo plazo, superando desafíos estructurales históricos. “Para alcanzar el nivel óptimo, falta tiempo”, señaló.

Turismo, cultura y economía: el Paseo Viví 25 de Mayo como atractivo para las familias

En materia de turismo, economía y producción, el funcionario destacó: “Encaramos la temporada de verano con el Paseo Viví 25 de mayo, que nació de la iniciativa de emprendedores y comercios locales. Lo tomamos y le sumamos valor. Los invitamos a que nos acompañen porque habrá cultura, arte y un cierre de lujo con Bersuit”.

El Viví Paseo 25 de Mayo se trata de una propuesta impulsada por los comercios de la histórica avenida de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad, que busca dinamizar la economía local y ofrecer actividades culturales y recreativas para la ciudadanía. La iniciativa está dirigida especialmente a familias y vecinos, así como a excursionistas que se acercan al centro por las fiestas y el clima navideño.

La segunda edición del paseo se realizará el viernes 19 de diciembre, desde las 18, con acceso libre y gratuito. Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de shows de música y gastronomía.