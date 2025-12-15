Santiago Halle destacó obras, cultura y apoyo a pymes en el balance de gestión

Santiago Halle, Jefe de Gabinete de Secretarías de Estado Municipal, realizó un balance de los dos primeros años de gestión municipal y trazó los principales lineamientos de cara al tramo final del mandato. Durante la entrevista, el funcionario sostuvo que la administración se desarrolló en un contexto de “menos recursos” y subrayó la necesidad de trabajar con austeridad, planificación y creatividad para sostener y mejorar los servicios básicos de la ciudad.

En ese sentido, explicó que desde el inicio de la gestión se asumió la complejidad del escenario económico y se optó por una administración responsable, priorizando el transporte, las obras públicas, el mantenimiento urbano y los servicios esenciales. “Los vecinos entienden la situación actual y saben que somos servidores públicos que trabajamos para mejorar la ciudad”, señaló.

Obras y revalorización del empleo municipal

Uno de los puntos centrales del balance estuvo vinculado al rol del empleo municipal. Halle destacó que gran parte de las obras ejecutadas se realizaron con recursos propios y mano de obra municipal, lo que permitió optimizar costos y fortalecer el sentido de pertenencia de los trabajadores.

Como ejemplo, mencionó la puesta en valor de plazas y espacios públicos, diseñados y ejecutados íntegramente por personal municipal, desde el trabajo técnico de arquitectas hasta las tareas de parquización e iluminación. “Es una visión de gestión que valora al empleado municipal y se ve reflejada en los resultados”, afirmó.

Escucha activa, ferias y pymes

El funcionario también remarcó la importancia de la escucha activa como herramienta de gestión. En ese marco, destacó el crecimiento de ferias y espacios para emprendedores y feriantes, no solo en fechas tradicionales como Semana Santa o Navidad, sino a lo largo de todo el año.

Halle resaltó eventos como Diseña Paraná y las rondas de negocios que reunieron a decenas de pymes locales. “Las pymes son el motor económico del país, generan el 70% del empleo privado, y desde el municipio tenemos que acompañarlas”, explicó al programa QDQ, al tiempo que sostuvo que el Estado local no debe limitarse solo a los servicios básicos.

Cultura y desarrollo a largo plazo

Otro eje del balance fue la política cultural. Halle enumeró la recuperación y puesta en valor de espacios culturales, la promoción de artistas locales y la organización de festivales que combinan figuras nacionales con bandas y expresiones locales. “La cultura también es desarrollo y genera oportunidades”, sostuvo.

Además, remarcó que la gestión combina la atención de las urgencias cotidianas con una mirada estratégica de largo plazo, especialmente en áreas clave como el transporte y la planificación urbana.

Política, federalismo y cierre de año

En el tramo final de la entrevista, Halle se refirió a su rol político y al trabajo en ámbitos de formación y debate, con una mirada federal y abierta al diálogo con distintos espacios. “La calidad de la política mejora la sociedad”, afirmó a Elonce.

Finalmente, brindó un mensaje a la ciudadanía de cara a las fiestas: “Brindo por las familias, por pasar las fiestas en paz y por un 2026 todavía mejor”.