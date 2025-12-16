Alicia Aluani hizo un balance de gestión, destacó avances y proyectó un 2026 con optimismo

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, realizó un extenso balance de los dos años de gestión al frente del Senado provincial, destacando los avances logrados en modernización, fortalecimiento institucional y cercanía con la ciudadanía.

“Estamos cumpliendo dos años de gestión, dos años que siguen siendo intensos. Son dos años de una profunda transformación, donde nos propusimos seguir con los lineamientos que os había dado el gobernador en nuestra gestión, que era continuar con la modernización, el fortalecimiento del trabajo legislativo, el ordenamiento en la parte administrativa y para ser más accesible todo lo que sea llegar al Estado al ciudadano, facilitándole la tarea. En este año, para nosotros uno de los hitos más importantes fue la creación del Observatorio de Primera Infancia, donde recopilamos datos de niños de 0 a 5 años en condiciones de vulnerabilidad. Es muy importante porque es una herramienta que permite luego dar origen a las distintas políticas públicas, en coordinación con los distintos sectores ministeriales”, comentó en primera instancia.

“Además, continuamos con los programas pendientes de la vice gobernación, que son programas que ya venían de otra gestión, que se continuaron porque sabemos que dan resultados, que deben llevarse a cabo porque la temática es interesante, como por ejemplo el Senado juvenil, el observatorio de género y derechos humanos. Se ha capacitado a muchos agentes en toda la provincia y ha tenido una hermosa repercusión”, resaltó.

“Hay que concientizar sobre algunas leyes como la Ley Micaela, también darle herramientas para poder actuar a nivel administrativo. Convengamos que muchos de esos municipios y de esos Concejos Deliberantes, los que ocupan esos cargos, no tenían esas herramientas de gestión y hay que actualizarse”, mencionó.

Foto: Elonce.

Sobre el balance de este 2025, aclaró: “No hay que conformarse, siempre hay que tener un objetivo más allá. Siempre es satisfactorio, pero tenemos que dar más y tenemos que continuar apostando a cumplir con las necesidades de la población. Cuando empezamos esta gestión, nos propusimos dar soluciones a aquellos planteamientos que nos hacían en distintos ámbitos: en la educación, en la salud, de Vialidad, en seguridad. Fuimos tomando primero lo urgente y luego tratamos de dar solución al resto de la problemática. Sabemos que falta mucho por hacer y sabemos que los recursos económicos son los que hubiéramos querido tener. El contexto muy difícil y trabajar con los pocos recursos que contábamos, tuvimos que ser criteriosos y poner cada peso que nos ingresaba al lugar que más necesitaba en ese momento y podría ser que impactara en la calidad de vida de los entrerrianos”.

Sobre las visitas a diferentes municipios, comentó cuál es la mayor necesidad: “Lo que primero nos plantean es que sigamos en el camino de la transparencia, que continuemos con compartir los logros. Las problemáticas de cada lugar tienen un denominador común que son las rutas de la provincia. Hay muchos requerimientos, pero todos convergen en las rutas. Se va dando de a poco las soluciones de las distintas problemáticas, siempre desde lo más urgente”.

“Uno tiene que escuchar porque saber escuchar es importante para tomar buenas decisiones. A veces uno cree que la decisión pasa por determinado punto y no es lo que la gente quiere. Es importante la escucha activa para poder acercarnos a la población. Por eso es importante acercarse a la comunidad. El gobernador siempre dice que tenemos que tener una gestión de cercanía y ser austeros”, comunicó.

Frigerio “es una persona con mucha experiencia, que sabe resolver, uno le plantea una problemática y ya tiene dos o tres líneas de resolución para saber cuál es la más factible. Es una persona que me ha sorprendido”, describió Aluani sobre el gobernador.

Foto: Elonce.

Calificó como “un equipo maravilloso” con quienes comparte el día a día en el Senado y que siempre “se trata de dialogar, si tenemos algo en lo que no estamos consensuando, lo charlamos. Siempre se llega al objetivo general, que es el bienestar de los entrerrianos”.

Sobre el 2026, aseguró: “Es un año que pensamos que realmente va a despegar la provincia. Gracias al RINI y al RIGI ha habido muchas líneas de crédito. Muchos productores han apostado a esta provincia y creo que se va a ver el fruto de esa apuesta. Ha habido subsidios, disminución de muchas tasas (como la tarifa eléctrica para las pequeñas empresas). Somos optimistas de que vamos a tener la provincia que siempre queremos”.

“En estas fiestas, deseo que todas las familias entrerrianas pongamos una pausa, veamos que hicimos este año y rescatemos lo positivo, que siempre nos encuentre en paz, con salud. De parte nuestra, vamos a seguir acompañándolos con responsabilidad para que tengamos la provincia con oportunidades”, cerró en el brindis.