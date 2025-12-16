Madre gastó $17 millones en el casino: recepción en tiempo récord y fuerte mensaje de solidaridad

Una madre de una escuela de Misiones fue denunciada por una estafa millonaria. La mujer es acusada de haber gastado en un casino 17 millones de pesos que estaban destinados para realizar la fiesta de recepción de los estudiantes.

Padres y alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado, de Misiones, relataron cómo descubrieron, a pocas horas de la fiesta, que nada estaba pago. La denuncia judicial en marcha: recepción armada en tiempo récord y un fuerte mensaje de solidaridad.

La mañana del viernes que debía ser de festejo terminó convirtiéndose en angustia. A pocas horas de la recepción de egresados, padres y alumnos se enteraron de que el evento estaba suspendido porque no se había realizado ningún pago. “Pensamos que era una broma de mal gusto, pero cuando llegamos al salón nos dimos cuenta de que no había nada”, contó Myrian Martínez, madre de una egresada.

La llamada llegó cerca de las 10 desde el salón Pirámide. Les informaron que el evento no podía realizarse porque no se había abonado el total acordado. “Empezamos a llegar todos los padres y fue un shock. No estaba pago el DJ, ni la locución, ni el catering, ni el fotógrafo. Todo estaba caído. No teníamos una recepción: teníamos cero”, explicó.

La situación fue definida por los propios padres como “un mar de lágrimas”. “Ver llorar a tu hijo porque se le cae la noche que esperó durante años es lo más doloroso. Pasamos de un día soñado a algo que rozó el terror”, expresó Myrian, quien remarcó que las 35 familias afectadas son trabajadoras y que cada una había aportado cerca de 480 mil pesos a lo largo de varios meses.

El abogado Ramón Mercado, también padre de una egresada, confirmó que se realizó la denuncia penal por estafa. “Me presenté como padre, no como abogado. La causa está en la comisaría de Eldorado y se están sumando más denuncias para que quede acreditado el monto total. Hablamos de una cifra cercana a los 17 millones de pesos”, detalló. Además, explicó que la Justicia deberá definir la carátula una vez reunidas todas las pruebas.

A pesar del golpe, los padres tomaron una decisión clave: no permitir que los chicos se quedaran sin su noche. En apenas cinco o seis horas reorganizaron todo. “Fue una recepción nueva, hecha de cero y con otros costos. Muchos padres pusieron plata en el momento, otros colaboraron llevando comida. Todo fue de palabra y gracias a la buena fe de los proveedores”, señaló Mercado, quien destacó el rol del salón, del DJ, del fotógrafo y de la escuela.

Uno de los momentos más sensibles fue la decisión de permitir que participe la hija de la mujer señalada como responsable del manejo del dinero. Luciana, egresada e hija de Myrian, fue una de las que impulsó esa postura. “Nos dimos cuenta de que ella no tenía la culpa. Estaba igual de ilusionada que nosotros. Hubiera sido muy egoísta dejarla afuera”, contó. La decisión fue tomada por los propios alumnos, tras hablarlo en el grupo.

Hoy, con la fiesta ya realizada, el sentimiento es ambiguo. Hay alivio por haber cumplido el sueño de los egresados, pero también dolor e incertidumbre por lo ocurrido. “Esto es un aprendizaje durísimo. Ojalá sirva para que nadie más pase por lo mismo. La denuncia sigue su curso”, concluyeron los padres en diálogo con Misiones Online, mientras la investigación judicial avanza.