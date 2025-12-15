Una intensa granizada provocó daños en localidades entrerrianas

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Las tormentas se registraron en las primeras horas de este lunes y estuvieron acompañadas por la caída de granizo de gran tamaño en el departamento Concordia.

15 de Diciembre de 2025
Las piedras caídas esta madrugada
Las piedras caídas esta madrugada

Una intensa caída de granizo afectó durante la madrugada de este lunes a las localidades de La Criolla y Colonia Ayuí en el departamento Concordia, en el marco de un sistema frontal que ingresó a la provincia y provocó lluvias y tormentas de variada intensidad.

 

El fenómeno se registró cerca de las 6.15 y se extendió durante aproximadamente diez minutos, con caída de granizo de considerable tamaño. Vecinos de las localidades afectadas registraron el episodio y dieron cuenta de la magnitud del evento climático.

Según los primeros relevamientos, la granizada provocó daños materiales en vehículos, invernaderos y algunas construcciones.

 

Cabe recordar que, al momento de la granizada, regía un alerta amarillo por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advertía sobre la probabilidad de lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en varios departamentos del norte de Entre Ríos.

 

Se había señalado que las tormentas podían ser localmente fuertes, con acumulados importantes en cortos períodos de tiempo, situación que finalmente se concretó con el evento registrado durante la madrugada.

Las condiciones climáticas comenzaron a mejorar con el correr de la mañana, aunque no se descartaban nuevas precipitaciones aisladas a lo largo de la jornada.

 

Temas:

Granizo alerta Concordia La Criolla
